Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Для Сафонова матч с «Нантом» станет 17-м подряд в стартовом составе.