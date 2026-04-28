Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.01
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
29.04
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.22
П2
2.54
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский вратарь парижского «ПСЖ» выйдет в стартовом составе команды на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Источник: Reuters

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Невеш, Дембеле.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Та, Упамекано, Дэвис, Станишич, Павлович, Диас, Олисе, Мусиала, Кейн.

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Для Сафонова матч с «Нантом» станет 17-м подряд в стартовом составе.