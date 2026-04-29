«ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом матче ½ финала ЛЧ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкую «Баварию» в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, у которых отличились Хвича Кварацхелия (24-я и 56-я минуты), Жуан Невеш (33) и Усман Дембеле (45+5, 58), забивший свой первый мяч с пенальти. В составе немецкого клуба голами отметились Гарри Кейн (17, с пенальти), Майкл Олисе (41), Дайо Упамекано (65) и Луис Диас (68).
Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также это первый случай, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру. Последний раз «Бавария» пропускала пять голов в еврокубковом матче в полуфинале Лиги чемпионов сезона-1994/95 против «Аякса» (2:5).
Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провел полный матч и совершил два сейва.
Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене.
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
