Матч для Лувра! «ПСЖ» и «Бавария» подарили нам одну из величайших игр в истории Лиги чемпионов — 5:4!

Что вы выберете — стать победителем Лиги чемпионов в статусе запасного вратаря или сыграть в ее полуфинале? Нет сомнений, что мнения здесь разделятся. Кому-то важно иметь строчку в резюме, даже если вклад в успех минимален, а для кого-то титул, взятый в качестве резервиста, не значит ничего.
А Матвею Сафонову и выбирать не надо. В прошлом году он уже выиграл главный клубный трофей Европы, а во вторник вышел на поле в полуфинале. Но у него все равно есть ответ на заданный вопрос: он явно нацелен взять Лигу чемпионов в статусе не только запасного вратаря, но и основного. Однако «ПСЖ» еще нужно выйти в финал, а сделать это очень сложно. «Бавария» с самого начала сезона находится на заоблачном уровне и по праву считается одним из главных фаворитов турнира.
Правда, на первую встречу мюнхенцы вышли без главного тренера — Венсан Компани дисквалифицирован. Но очевидно, что с настроем у «Баварии» все в порядке — за три дня до этого она победила «Майнц», уступая 0:3 к перерыву. Состав тоже выглядел боевым: Мусиала уже давно выздоровел, а в последних матчах еще и набрал прекрасную форму. На местах находились и Нойер, и магическое трио Олисе-Кейн-Диас.
У «ПСЖ» тоже проблем с составом не имелось: Витинья и Мендеш как раз к этой игре восстановились, так что всем болельщикам оставалось только ждать зрелища. И они его получили!
Хотя в первые 15 минут, страшно сказать, не последовало ни одного удара по воротам. «Бавария» владела мячом, давила, сделала несколько опасных подач в штрафную Сафонова, но впервые пробила только с пенальти. На 16-й минуте Пачо срубил Диаса в штрафной, и арбитр Сандро Шерер назначил 11-метровый. Оппонент по дуэли у Матвея был хуже не придумаешь. Кейн реализует девять пенальти из десяти и на этот раз оказался безупречен. «Бавария» завершила продолжительный отрезок давления голом.
Гол Кейна вскрыл матч — в оставшиеся до перерыва полчаса на поле творилось невероятное.
Спустя минуту после гола Сафонов спас «ПСЖ» от второго пропущенного. Мусиала отобрал мяч в центре поля и тут же запустил стремительную контратаку, которую чуть не завершил Олисе — Сафонов бросился под удар.
Возможно, тот эпизод оказался ключевым: парижане наконец-то поняли, что пора играть. И на 23-й минуте впервые пробили по воротам (звучит удивительно, учитывая предстоящие события): Дембеле перехватил мяч, выбежал один на один с Нойером, но исполнил удар катастрофически плохо. Впрочем, в следующей атаке «ПСЖ» все-таки забил: Кварацхелия умчался из-за спин защитников, в своем стиле сместился правее и поразил дальний угол. Два бывших футболиста РПЛ вернули парижан в игру.
Чуть позже «Бавария» вполне могла снова выйти вперед. Олисе ускорился по флангу, буквально пробежался по линии ворот, а затем прострелил — от Невеша мяч срикошетил в штангу, а следом Сафонов его накрыл.
В ответной атаке блеснул Дуэ — мяч после его удара пролетел рядом со створом. Зато француз заработал угловой, который тут же был реализован! Дембеле навесил, а Невеш головой переправил мяч в сетку. Удивляет здесь не только рост португальца (174 сантиметра), но и то, что за полторы минуты до этого Жоау едва не срезал мяч в свои ворота. Лишнее доказательство, что в таких противостояниях многое решают детали.
Вскоре Дуэ еще раз влетел в штрафную и опять был близок к успеху, но на этот раз гол сделала «Бавария»: Олисе протащил мяч в штрафную и, находясь в окружении четверых соперников, прошил Сафонова по центру — Матвей не выручил.
Этот восхитительный тайм не мог закончиться спокойно. В добавленное время Дембеле попал в руку Дэвису — вначале Шерер не увидел фол, но после просмотра видео указал на 11-метровую отметку. Дембеле был точен — и команды наконец-то ушли на перерыв.
Впервые в истории полуфиналов ЛЧ в первом тайме соперники забили пять мячей. Но позади остались только 45 минут.
Луис Энрике в раздевалке явно указал своей команде делать упор на свободные зоны, которые защитники «Баварии» регулярно оставляли за спинами. И вскоре очередная быстрая атака привела к голу — Хакими прострелил, а Кварацхелия замкнул. Мудрейшее действие сделал Дембеле, подпрыгнувший над мячом, чтобы он добрался до Хвичи.
А уже к исходу часа «ПСЖ» довел счет до крупного. И вновь изумительно сыграл Дембеле — открылся под передачу Дуэ ровно на линии офсайда и после пары движений поразил ближний угол ворот Нойера.
Здесь уже настала очередь «Баварии» включаться. Вначале Диас вошел в штрафную, но до удара дело не дошло — Сафонов оказался расторопнее. А затем мюнхенцы забили со штрафного. Киммих навесил, Упамекано волоском задел мяч, что дезориентировало Сафонова.
Шла 65-я минута, и останавливаться никто не собирался. Хотя команды уже к тому моменту подарили зрителям одну из величайших игр в истории турнира, которую будут вспоминать и десятилетия спустя.
Но одно дело — зрители, а другое — сами соперники. «Бавария» все еще проигрывала, но вскоре сократила отставание до минимума. Причем забила в стиле «ПСЖ»: Кейн увидел, как Диас открывается из-за спины у Маркиньоса, и колумбиец сделал счет 5:4. Правда, тут потребовалась помощь ВАР, но все было четко.
Конечно, болельщики требовали продолжения банкета, хотя и увидеть девять голов в матче — предел мечтаний. И моменты продолжали возникать, пусть и не с такой частотой, как раньше. Мог забивать Та, вышедший на замену Маюлю попал в перекладину. В добавленное время Сафонов самоотверженно бросился под удар Лаймера, после чего даже получил небольшое повреждение — к счастью, быстро восстановился. А на последних секундах еще и Пачо головой вынес мяч с линии после удара Киммиха — было очень близко к 5:5.
Но и так матч получился шедевральным. Команды подарили нам шикарное зрелище. И как же классно, что нас еще ждет ответная встреча!
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
