Маркиньос после победы над «Баварией» (5:4): «Все любители футбола получили удовольствие от этого матча»

Парижане на своем поле обыграли мюнхенскую команду со счетом 5:4.
«Все любители футбола получили удовольствие от просмотра этого матча. Играть в таком матче тоже было настоящим удовольствием. Это те матчи, о которых мечтаешь весь год. Обе команды показали менталитет — не сдаваться и идти вперед. Это был красивый матч, и в ответной игре будет то же самое. У нас есть небольшое преимущество, и нужно поехать туда с правильным настроем, чтобы победить», — сказал Маркиньос в эфире Canal+.
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти