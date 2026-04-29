Вратарь «Баварии» Нойер установил антирекорд в матче с «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил своеобразный антирекорд — у него 5 пропущенных голов при 0 сэйвов. Последним такой перфоманс в плей-офф ЛЧ выдавал Эд де Гуй в 2000 году за «Челси» в четвертьфинале против «Барселоны» — он тоже пропустил 5, не сделав ни одного сэйва.