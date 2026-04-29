Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией» от RMC Sport

«Пропустил четыре гола и не внушил уверенности. Его ответственность в третьем голе “Баварии”, забитом Упамекано (65-я минута). Россиянин плохо прочитал траекторию мяча. Он сделал важный сейв в эпизоде с Олисе (20-я минута), но, без сомнения, мог бы сыграть немного лучше против мощного, но пришедшего по центру удара француза на 41-й минуте. Удачный выход против Лаймера в концовке матча, но слишком много брака в передачах ногой», — говорится в статье.