Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией» от RMC Sport

Французский портал RMC Sport поставил вратарю Матвею Сафонову самую низкую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Баварией».

Источник: Getty Images

Парижане с Сафоновым в воротах обыграли мюнхенцев со счетом 5:4. Российский голкипер получил оценку 3.

«Пропустил четыре гола и не внушил уверенности. Его ответственность в третьем голе “Баварии”, забитом Упамекано (65-я минута). Россиянин плохо прочитал траекторию мяча. Он сделал важный сейв в эпизоде с Олисе (20-я минута), но, без сомнения, мог бы сыграть немного лучше против мощного, но пришедшего по центру удара француза на 41-й минуте. Удачный выход против Лаймера в концовке матча, но слишком много брака в передачах ногой», — говорится в статье.

Ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» пройдет в Мюнхене 6 мая.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти