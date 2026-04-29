Тренер «ПСЖ» Энрике — о 5:4 с «Баварией»: «Следует поздравить обе команды»

Во вторник, 28 апреля, парижане дома выиграли со счетом 5:4, выдав самый результативный матч в истории полуфиналов ЛЧ.
«Мы показали, какая сильная у нас команда. Я никогда не видел матчей с такой интенсивностью и таким желанием победить. Думаю, мы порадовали болельщиков отличным зрелищем. Физически мы не просели. Я никогда не видел такого ритма. Следует поздравить обе команды и всех игроков. Мы были впереди на три гола, но соперник тоже показал высокий класс. Это был сложный матч, и то же самое будет в ответной игре. Это всего лишь третье поражение “Баварии” в этом сезоне. Мы счастливы. Обе команды показали свой стиль», — заявил Энрике в интервью Canal+.
Ответный матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет в Мюнхене (Германия) 6 мая.
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
