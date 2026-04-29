Анри: «Мы уже год или два жалуемся, что футбол скучный, но этот матч не был таким»

«Недавно мы говорили о командах, которые не рискуют, игроках, которые не идут в обводки, командах, которые играют ради того, чтобы не проиграть, а не ради победы.
Сегодня было много риска, так что, если вы сторонник оборонительного стиля игры, да, вы можете сойти с ума… Но мне все равно! Мы уже год или два жалуемся, что футбол скучный, но этот матч не был таким!
Если отбросить профессиональный аспект — да, нам придется кое-что проанализировать — мне понравился матч, и я думаю, что всем, кто смотрел матч дома, было интересно», — сказал Анри в эфире CBS.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
