Дембеле: «ПСЖ» хочет атаковать, «Бавария» — тоже, так что, думаю, в ответном матче нас ждет великолепная игра"

«Играли две команды, которые идут в атаку и в себе не сомневаются. Это же полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Знаем, что “Бавария” — команда наивысшего уровня. И сами мы — тоже. Результатом довольны, несмотря на то, что вели со счетом 5:2. Мы к концу немного сбавили обороты. “Бавария” — команда высшего порядка. Получилась невероятная игра, и теперь отправимся в Мюнхен в надежде победить и выйти в финал.



Ждать ли такого же в ответном матче? Да, мы — команды, желающие атаковать. Не изменим своей философии. Мы хотим атаковать, они — тоже, так что, думаю, нас ждет великолепная игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.