Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.35
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.50
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Кейн — о матче с «ПСЖ»: Оборона играла великолепно, несмотря на девять забитых мячей

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (4:5).

Источник: Reuters

«Вы видели, как две команды высокого уровня играли в атаке и в переходах. В целом, если смотреть на их голы, то пенальти — это было суровым решением, но мы могли завершить игру раньше.

Мы боролись, мы царапались и сравняли счет. Считаю, что оборона сыграла великолепно, несмотря на то, что было забито девять мячей. Иногда нападающие выходят на передний план, но сегодня защита была выдающаяся.

Всегда будет чувство, что есть места, где нужно совершенствоваться. Мы отправляемся домой с ощущением, что нам нечего терять. Мы выглядим лучше при интенсивной игре.

Решающим будет то, кто как воспользуется своими моментами на следующей неделе. Мы надеемся на поддержку трибун и возможность выйти за грань», — сказал Кейн в эфире Amazon Prime.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 6 мая в Германии.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти