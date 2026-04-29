Кейн — о матче с «ПСЖ»: Оборона играла великолепно, несмотря на девять забитых мячей

«Вы видели, как две команды высокого уровня играли в атаке и в переходах. В целом, если смотреть на их голы, то пенальти — это было суровым решением, но мы могли завершить игру раньше.
Мы боролись, мы царапались и сравняли счет. Считаю, что оборона сыграла великолепно, несмотря на то, что было забито девять мячей. Иногда нападающие выходят на передний план, но сегодня защита была выдающаяся.
Всегда будет чувство, что есть места, где нужно совершенствоваться. Мы отправляемся домой с ощущением, что нам нечего терять. Мы выглядим лучше при интенсивной игре.
Решающим будет то, кто как воспользуется своими моментами на следующей неделе. Мы надеемся на поддержку трибун и возможность выйти за грань», — сказал Кейн в эфире Amazon Prime.
Ответная игра между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 6 мая в Германии.
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
