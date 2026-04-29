Кейн — о матче с «ПСЖ»: Оборона играла великолепно, несмотря на девять забитых мячей

«Вы видели, как две команды высокого уровня играли в атаке и в переходах. В целом, если смотреть на их голы, то пенальти — это было суровым решением, но мы могли завершить игру раньше.



Мы боролись, мы царапались и сравняли счет. Считаю, что оборона сыграла великолепно, несмотря на то, что было забито девять мячей. Иногда нападающие выходят на передний план, но сегодня защита была выдающаяся.



Всегда будет чувство, что есть места, где нужно совершенствоваться. Мы отправляемся домой с ощущением, что нам нечего терять. Мы выглядим лучше при интенсивной игре.



Решающим будет то, кто как воспользуется своими моментами на следующей неделе. Мы надеемся на поддержку трибун и возможность выйти за грань», — сказал Кейн в эфире Amazon Prime.