Витинья — о сумасшедшей игре с «Баварией»: «Лучший матч из всех, в которых я когда-либо участвовал»

— Что вы сейчас чувствуете?
— Эмоции положительные. Мы счастливы, мы победили. Против «Баварии» всегда сложно. Мы увидели великолепный футбольный матч, лучший из всех, в которых я когда-либо участвовал. Это две очень сильные команды на очень важном этапе турнира. Мы рады победе, но, как мы видели сегодня вечером, это абсолютно ничего не значит. Мы поедем в Мюнхен с таким же настроем победить, как мы это сделали в матчах с «Челси» и «Ливерпулем».
— Есть ли какие-либо сожаления?
— Конечно, я бы предпочел преимущество в три гола, но отстоять победу над «Баварией» очень сложно. Даже при счете 5:2 они продолжают атаковать; поддерживать такой уровень трудно. Это великолепная команда. Нам нужно сохранить свой темп и настрой, — цитирует Витинью L'Équipe.
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти