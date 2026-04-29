Без зрелища. «Атлетико» и «Арсенал» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» в среду проведут первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Испании и начнется в 22:00 мск.
«Арсенал» уверенно провел основной этап Лиги чемпионов, команда Микеля Артеты одержала восемь побед в восьми матчах, в том числе обыграв грозную «Баварию» (3:1) и финалиста прошлого розыгрыша «Интер» (3:1). Далее «пушкари» прагматично прошли германский «Байер» (2:0, 1:1) и португальский «Спортинг» (1:0, 0:0). «Атлетико» же занял 14-е место в таблице общего этапа, в раунде стыковых матчей мадридцы победили бельгийский «Брюгге» (3:3, 4:1), в плей-офф оказались сильнее английского «Тоттенхэма» (5:2, 2:3) и «Барселоны» (2:0, 1:2).
Стиль игры «Арсенала» и «Атлетико» хорошо знаком болельщикам. Поэтому зрелищного матча ожидать не стоит. С приходом Артеты лондонская команда стала играть максимально прагматично с нацеленностью на результат, при этом зачастую почти не создавая моментов. Бывали матчи, когда показатель xG (ожидаемые голы) был меньше 1. Тем не менее такая игра позволяет «Арсеналу» сохранять лидерство в чемпионате Англии. Впрочем по весне «канониры» по традиции сбавили обороты, чем в национальном первенстве не преминул воспользоваться «Манчестер Сити», который по потерянным очкам уже сравнялся с командой Артеты.
«Атлетико» также известен игрой от обороны, которую команде привил главный тренер Диего Симеоне. Испанский клуб сейчас также находится не в лучшей форме, 18 апреля мадридцы проиграли «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 — по пенальти). В чемпионате страны команда уже почти обеспечила путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому матчи с «Арсеналом» — последняя надежда команды на трофей.
Несмотря на незрелищный футбол, который показывают команды, в их составах есть яркие игроки. У «Арсенала» список лидеров возглавляет шведский нападающий Виктор Дьёкереш, ему активно помогают полузащитники Мартин Эдегор и Деклан Райс. В составе «Атлетико» последний сезон проводит чемпион мира 2018 года французский полузащитник Антуан Гризманн, также проявить себя может чемпион мира 2022 года аргентинский форвард Хулиан Альварес. Из-за повреждения не сыграет вингер Адемола Лукман.
Команды уже встречались друг с другом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На основном этапе «Арсенал» одержал победу со счетом 4:0. Но игра плей-офф вряд ли будет такой же открытой, что и матч основного этапа. В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшими из противостояния между французским ПСЖ и «Баварией» (первый матч — 5:4). Кто бы ни прошел в финал, то именно команда из второй пары будет фаворитом решающего матча. Финал пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является ПСЖ, который в решающем матче обыграл «Интер» (5:0).