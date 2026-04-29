Мамаев: «Игра Сафонова в матче с “Баварией” была потрясающая»

«На мой взгляд, игра Матвея Сафонова в матче с “Баварией” была потрясающая. Он провёл матч на высочайшем уровне с максимальной уверенностью. Если в соцсетях обвиняют Матвея, пусть они сначала попробуют обвинить Нойера, он все-таки на гол пропустил больше. Матвей выручил в нескольких ключевых моментах. При счете 1:0, когда Олисе не забил, Матвей оставил руку. Неизвестно, как игра бы сложилась, будь в этом моменте 2:0», — приводит слова Мамаева «Чемпионат».