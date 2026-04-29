Семин похвалил Сафонова, несмотря на четыре пропущенных гола от «Баварии»: «Играет уверенно»

«Это был спектакль высочайшего уровня, где мировые звезды получали громадное удовольствие от игры. Этот же праздник получили и все болельщики. Этот матч, мне кажется, по статистике игрового времени, наверное, превзошел все, которые когда-либо были. Речь про то, сколько мяч находится в игре: он практически не покидал поле, почти не было судейских остановок. Никто из игроков не тянул время, не симулировал травмы, хотя “ПСЖ” при счете 5:2 мог это делать, и никто бы их не осудил. Невероятные действия, импровизация и обводки. Не помню такого матча по уровню интереса», — сказал Семин «СЭ».
Также бывший тренер «Локомотива» оценил игру российского вратаря парижан Матвея Сафонова.
«Оба вратаря вчера выручали. Были незначительные ошибки, но во многих эпизодах и Нойер, и Сафонов спасали. Нападение обеих команд было на высочайшем уровне, когда выручать практически невозможно. Сафонов будет долго вспоминать этот матч с положительной стороны. Он — молодец, уверенно играет», — добавил Семин.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» пройдет 6 мая в Мюнхене. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
