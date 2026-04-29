Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.30
X
3.35
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.27
X
3.39
П2
3.33
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Руни: «Кейн никак не может хвалить своих защитников. И “Бавария”, и “ПСЖ” очень слабо сыграли в обороне»

Экс-нападающий сборной Англии, лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подверг критике слова форварда «Баварии» Гарри Кейна после поражения от «ПСЖ» (4:5) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

По окончании встречи Кейн отдельно похвалил игру команд в обороне, несмотря на девять забитых мячей.

"Мне очень нравится Гарри Кейн. Это и так понятно по тому, как я о нем говорю. Но он никак не может всерьез хвалить своих защитников. Разве что потому, что это его партнеры по команде.

Наверное, он просто хотел немного добавить им уверенности перед следующей неделей. Если быть честным, обе команды в обороне сыграли очень слабо. В атаке у обеих команд такой уровень мастерства, что они, похоже, просто забыли о защите — зато мы увидели отличные голы.

Но по-настоящему сильные футболисты всегда находят путь к воротам. Когда играешь против топовых нападающих, нужно уметь подстраиваться.

Сейчас уже не услышишь, как защитники подсказывают друг другу на поле. Раньше Джейми Каррагер постоянно орал на своих защитников в «Ливерпуле». Меня это раздражало, но он возвращал фланговых назад. Сейчас такого уровня коммуникации уже нет. И это, как мне кажется, следствие тренерской работы.

Это был сумасшедший, хаотичный матч", — сказал Руни в эфире Amazon Prime.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
