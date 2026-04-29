Экс-вратарь «Зенита» указал на ошибку Сафонова в матче с «Баварией»: «Все-таки четыре гола — это многовато»

Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Источник: Getty Images

Игра завершилась победой парижан со счетом 5:4. В моменте со вторым пропущенным голом россиянин не смог отбить удар по центру Майкла Олисе, заранее дернувшись немного правее.

— Выглядел очень бесстрашно, несколько раз бросался в ноги вперед руками в лучших традициях русской вратарской школы, но все-таки четыре гола пропустить — это многовато. Когда «Бавария» делала счет 2:2, он немножко до удара стал гадать, мяч по центру улетел. В этом моменте, конечно, можно было эту атаку предотвратить. В целом, дорогого стоит, что наш голкипер сражается как лев в подобных больших и ярких играх.

— Действительно ли Сафонов настолько силен или просто уровень вратарской бригады «ПСЖ» усреднился?

— Я бы вопрос вообще не ставил. В этом году на него выпала большая ответственность, он выиграл конкуренцию у вратаря сборной Франции Шевалье. А просто так никто там русского ставить не будет. Матвей заслужил шанс и им воспользовался, многие зачастую не умеют использовать подобные шансы. Тренер в Сафонова сейчас верит, и я не вижу поводов менять сейчас роли вратарей «ПСЖ».

— Сообщается, что «ПСЖ» планирует предложить Сафонову контракт на улучшенных условиях. Заслуженно?

— Если клуб предлагает контракт, значит рассчитывает на него. Тут мяч сейчас, что называется, на стороне Сафонова, — цитирует Бородина «Спорт день за днем».

В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 23 матча, из которых 11 — на ноль, и пропустил 24 гола.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти