«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл лондонский клуб благодаря голу Виктора Дьёкереша, который забил с пенальти на 44-й минуте. «Атлетико» сумел сравнять на 56-й минуте, когда Хулиан Альварес реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.
Ответная игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Во втором полуфинале сражаются парижский «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым и мюнхенская «Бавария». Их первый матч, который состоялся 28 апреля, завершился победой французского клуба со счетом 5:4.
Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.
Диего Симеоне
Микель Артета
Хулиан Альварес
56′
Виктор Дьекереш
44′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
