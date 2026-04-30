Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра

Без больших ожиданий
По умолчанию ожидая чего-то особенного от матча «ПСЖ» и «Баварии», мы получили невероятное зрелище. Действо на «Парк де Пренс» превзошло даже самые смелые мечты. На фоне этого афиша второго полуфинала — и так не самая яркая — еще сильнее поблекла. Однако в силах «Атлетико» и «Арсенала» было изменить это мнение. Был же октябрьский матч общего этапа, в котором «канониры» размазали «матрасников» по газону «Эмирейтс» (4:0)!
Правда, команда Микеля Артеты тогда была совсем другой. Мощь лондонцев впечатляла настолько, что их записали в главные фавориты как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Но к весне они порядком измотались и превратились в жалкое подобие самих себя. Шарахающихся от собственной тени в страхе снова остаться без титулов. Финал Кубка лиги проигран. Из кубкового турнира «Арсенал» вылетел, а в национальном первенстве ситуация такая, что все скорее в руках «Манчестер Сити».
«Атлетико» за прошедшие полгода тоже изменился. На Ла лигу, где место в топ-4 давно забронировано, чуть ли не махнули рукой. Диего Симеоне в каких-то матчах выпускал состав из резервистов и молодежи, параллельно обновив рекорд по числу проигранных за сезон матчей (16). Однако первая ставка Чоло не сыграла: Кубок Испании, на пути к которому красно-белые выдали фантастические 4:0 против «Барселоны», завершился триумфом «Реал Сосьедад».
Так что «ушастый» кубок, в шаге от которого «Атлетико» дважды останавливался, — остался для мадридцев последним стимулом в завершающей части сезона. А для «Арсенала» — даже более реальной возможностью взять трофей, чем в АПЛ. Как минимум потому, что в главном еврокубке все зависит только от самих лондонцев. С такими вводными ожидать можно было чего угодно. Даже смелой игры на пределе возможностей. Однако зашкаливавший уровень ответственности — и это казалось куда более вероятным — мог сделать осторожность главным трендом игры.
Цена эпизода
Но ничего подобного не наблюдалось. Да, обе команды, в отличие от «ПСЖ» с «Баварией», были исключительно внимательны в обороне, однако счастье они старались найти около чужих ворот. «Атлетико» даже попытался стартовать сверхагрессивно, только система Артеты — это не выбитая из двух турниров «Барса». Гости регулярно душили мадридцев прессингом при выходе из обороны, а на подступах к собственным воротам буквально вгрызались в мяч.
Ждать первого попадания в створ пришлось почти четверть часа, и заход на цель у Хулиана Альвареса получился впечатляющим. Но не для Райи, который в броске вытянул летевший в угол мяч. Пожалуй, это даже тянуло на голевой момент. У «Арсенала» перспективных подходов за полчаса набралось чуть больше, однако Облаку не пришлось вступать в игру. Замыкавшему подачу Инкапье и стрелявшему с дальней дистанции Мадуэке не хватило точности, а когда Дьекереш, несмотря на висевшего у него на плечах Льоренте, выполнил передачу в штрафную, под удар Эдегора успел броситься Кардосо.
Тем не менее первый тайм завершился в пользу «Арсенала», а решили все детали. Просчет Альвареса, который неудачно сбросил мяч назад, находясь в районе центрального круга, и талант Субименди ловить такие моменты. Испанец обыгрался с Эдегором и отдал пас Дьекерешу, а тот подставился под фол Ганцко. Пенальти, вопреки всем приметам, швед исполнил сам, и с такой силой вогнал мяч в угол, что шансов у угадавшего направление Облака не было.
Мадридская мощь
На второй тайм «матрасники» вышли без Джулиано Симеоне. Папа-тренер поменял сына на защитника Ле Нормана, что означало тройку в центре обороны и смену роли Льоренте, который поднялся выше по правому флангу и оказался причастен к ответному голу. Причем взятие ворот назревало в течение нескольких минут, которые прошли под диктовку «Атлетико». Альварес для начала запустил мяч рядом с «девяткой» со штрафного. Потом вывел к воротам Лукмана. Тот положился на силу, пробив при этом туда, где находился Райя. А Гризманну поразить цель с подбора не позволило попадание то ли в плечо, то ли в прижатую руку Габриэла.
Вопросов по этому моменту не возникло, а вот контакт с рукой Уайта, когда из-за штрафной атаковал Льоренте, привлек внимание ВАР. Да, случился рикошет от ноги защитника «канониров», но увиденного на экране монитора арбитру хватило, чтобы во второй раз показать на точку. А отправившийся к ней Альварес вложил в удар все эмоции и желание исправиться за свой просчет. И ведь «Атлетико» на этом не успокоился, играя так, как во время кубкового разгрома «Барсы». Для полных параллелей не хватало только КПД в завершении. Гризманну, который бил, падая на газон, помешала перекладина. Наносившему удар из центра штрафной Лукману — великолепный Райя.
Развязка же могла получиться слишком жестокой как для «Атлетико» в целом, так и персонально для Ганцко. Арбитр увидел фол словака против Эзе, однако в этот раз ВАР оказался против третьего за вечер пенальти, и рефери после изучения повтора с этим согласился. Какие же эмоции пережила красно-белая часть Мадрида! Тем более в концовке «Арсенал» придавил хозяев к воротам, и Облака заставил потрудиться Москера.
То, что воротам хозяев на последних минутах угрожал защитник, столь же показательно, как и ответный выстрел над перекладиной от латераля Молины. Это точно было не скучно! И достойно полуфинала ЛЧ. Скептики, предрекавшие дуэль «автобусов» и нули на табло, оказались посрамлены. Спасибо «Атлетико» и «Арсеналу»! Продолжения ждем с нетерпением.
Автор: Андрей Кузичев
Диего Симеоне
Микель Артета
Хулиан Альварес
56′
Виктор Дьекереш
44′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
