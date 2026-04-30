Симеоне ни разу не проиграл английским клубам в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов

29 апреля «Атлетико» принимал на своем поле «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Источник: Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне до сих пор ни разу не проигрывал в матчах плей-офф Лиги чемпионов против английских клубов на «Висенте Кальдерон» или «Рияд Эйр Метрополитано» (3 победы, 4 ничьи).

Все семь этих матчей были против разных соперников: «Челси», «Лестера», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
29.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Микель Артета
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
56′
Арсенал
Виктор Дьекереш
44′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Статистика
Атлетико
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
6
2
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
8
1
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
