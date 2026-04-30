Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
П1
2.30
X
3.20
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.85
X
3.30
П2
2.72
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
3.90
X
3.40
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.19
X
3.42
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Анри — о двух полуфиналах ЛЧ: «Мы были на Луне, а сейчас опустились на Землю»

Двукратный обладатель «Золотой бутсы» Тьерри Анри сравнил два полуфинальных матча Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

28 апреля «ПСЖ» обыграл «Баварию» на своем поле со счетом 5:4. На следующий день в Мадриде вничью сыграли «Атлетико» и «Арсенал» (1:1).

«Во вторник мы были на Луне, а сейчас мы снова на планете Земля. До этого мы видели тотальный футбол, а сейчас мы посмотрели просто футбол. Это разные подходы. Олдскульный способ играть на выезде от “Арсенала”. И мы также знаем, что собой представляет “Атлетико”. Во вторник произошло то, чего мы ожидали. Это было что-то выдающееся. Мы также понимали, чего ждать в среду вечером», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
29.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Микель Артета
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
56′
Арсенал
Виктор Дьекереш
44′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Статистика
Атлетико
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
6
2
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
8
1
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
