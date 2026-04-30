Дембеле признали лучшим игроком первых полуфиналов Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Французский футболист парижского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком первых матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Во вторник «ПСЖ» на своем поле обыграл «Баварию» в первом матче полуфинала турнира со счетом 5:4. Дембеле отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.
Также на награду претендовал французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который был признан лучшим футболистом матча против лондонского «Арсенала» (1:1).
В ответных встречах полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» 5 мая примет «Атлетико», «Бавария» днем позднее дома сыграет с «ПСЖ».
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
