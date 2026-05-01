Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде

Обзор игр Лиги Европы и Лиги конференций.

Ноттингем Форест
1
Астон Вилла
0

Цена эпизода

Английская дуэль географических соседей стала для Унаи Эмери рекордной — седьмым в карьере полуфиналом Лиги Европы. А две с половиной недели назад «Ноттингем» и «Астон Вилла» обменялись на «Сити Граунд» голами в матче АПЛ (1:1). Оба были забиты в первом тайме, но в этот раз пропускать категорически отказывались вратари. Особенно в этом плане преуспел Эмилиано Мартинес, который выдал сумасшедший сейв, когда Гиббс-Уайт вывел на удар из центра штрафной Игора Жезуса. Данный эпизод можно было бы смело включить в документальный фильм об аргентинском вратаре, который выпустил Netflix.

А в начале второго тайма уже Ортега не позволил забить Уоткинсу, который переправлял мяч в сетку с линии площади ворот. Шанс у Олли был роскошный, тогда как «лесники» выжали максимум практически на ровном месте. Хатчинсон не дал мячу покинуть пределы поля, что удалось определить только при помощи ВАР, и он угодил в поднятые руки Диня. Остальное было делом техники: поход арбитра к монитору, пенальти, и выстрел Вуда с точки в верхний угол. В Бирмингем «Ноттингем» отправится с голом в запасе. Тогда и узнаем: по-прежнему ли это «Лига Эмери»?

Брага
2
Фрайбург
1

Крутая «Брага»

«Брага» — кузница тренерских кадров. Здесь работали Рубин Аморим, Абел Феррейра, Жорже Жезуш, Паулу Фонсека, Леонарду Жардим и Сержиу Консейсау. Сейчас португальскую команду возглавляет Карлос Висенс, который в «Манчестер Сити» за несколько лет прошел путь от детских команд до отвечавшего за стандарты ассистента Хосепа Гвардиолы. В самостоятельное плавание испанский специалист отправился летом 2024 года, и получается у него весьма неплохо. «Брага» стабильно четвертая в национальном чемпионате сразу за «большой тройкой», а выход в полуфинал ЛЕ — лучшее за долгие годы достижение в континентальных турнирах.

Португальцы произвели сильное впечатление в ответном четвертьфинале против «Бетиса» (4:2), и в том же ритме началась встреча с «Фрайбургом». Защитник Виктор Гомес низом отправил мяч к площади ворот, а Демир Тыкназ в падении пробил в угол. Однако после бодрого начала у хозяев начались проблемы. Во-первых, они пропустили контратаку, по ходу которой немцам помогло столкновение двух соперников в центре поля, и Бесте вывел на пустой угол лучшего снайпера клуба Грифо (108 мячей). Во-вторых, «Браге» пришлось в середине первого тайма из-за травмы менять своего лидера и капитана Рикарду Орту. Наконец, перед уходом на перерыв, когда ВАР помог назначить пенальти за фол Линхарта на Лагербельке, Атуболу парировал удар Саласара и сохранил на табло цифры 1:1.

Казалось — до финального свистка ничего не изменится, однако развязка наступила на второй добавленной минуте. На этот раз кипер «Фрайбурга» отбил удар Витора Карвалью перед собой, и первым к мячу успел Марио Доржелес. В этот момент вспомнилась поговорка про несчастье, которое помогло, ведь приведший трибуны в восторг ивуариец экстренно выходил на поле вместо травмированного Орты.

Райо Вальекано
1
Страсбур
0

1:0 — не приговор

Лига конференций — шанс для европейских середняков. С этой точки зрения показательна дуэль «Райо Вальекано» и «Страсбура», которые прежде никогда не играли в полуфиналах континентальных турниров. Больше того — «пчелы» всего второй раз в своей истории представлены в еврокубках после паузы длиной в четверть века. Ответственность, само собой, зашкаливала, и две достаточно результативные команды в первом тайме даже с оговорками не наиграли на гол.

Вторая половина пошла веселее, и это — заслуга хозяев. Эльзасцев же едва не подвел Пендерс, который не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Паласона, после чего вратарю пришлось тушить пожар самоотверженным броском в ноги Алемао. Впрочем, через несколько минут бразилец все же открыл счет, отличившись при подаче углового. Ассистировал ему лидер «Райо» Паласон. Но хватит ли этого во Франции? В четвертьфинале «Страсбур» тоже проводил ответный матч дома и прошел дальше после гостевых 0:2 с «Майнцем».

Шахтер
1
Кристал Пэлас
3

Гласнер стал ближе к мечте

Возглавляющий «Шахтер» Арда Туран похвастался своей прозорливостью, ведь в декабре он отправился посмотреть игру «Кристал Пэлас». Только полученные турком знания не уберегли от восьмого в турнире гола Исмаилы Сарра. После короткой перепасовки на подступах к штрафной сенегальца отправил к воротам Матета, и, когда мяч пересек линию ворот, со стартового свистка прошла всего 21 секунда. Это самый быстрый гол в истории младшего еврокубка.

А в начале второго тайма, после того как Очеретько сравнял счет, «орлы» устроили мощнейший штурм. В течение пары секунд Ризнык остановил как удар выскочившего один на один Сарра, так и атаку забравшего подбор Матета. Французскому снайперу откровенно не везло. Спустя несколько минут еще один его момент завершился попаданием в штангу. Однако за первым аутом (он принес предыдущий шанс) последовал еще один вброс мяча из-за боковой, и на этот раз из центра штрафной забил Камада. А в концовке японец к голу добавил отличный пас на ход Странн Ларсену, который одним движением уложил на газон Матвиенко и отправил мяч в угол. Команда Оливера Гласнера, мечтающего на прощание подарить «Пэлас» еще один трофей, одной ногой в финале.

Андрей Кузичев