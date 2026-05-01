The Times: Райсу грозит дисквалификация за критику судейства в матче Лиги чемпионов

Игра команд прошла 29 апреля в Мадриде и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте главный арбитр Дэнни Маккели назначил пенальти в пользу канониров за нарушение защитника «Атлетико» Давида Ганцко на полузащитнике лондонцев Эберечи Эзе. После вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора Маккели отменил свое изначальное решение. По окончании матча Райс раскритиковал этот эпизод, заявив, что именно болельщики «повлияли на решение судьи и заставили его передумать».