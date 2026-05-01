Гвардиола назвал игроков «ПСЖ» и «Баварии» дерьмовыми после матча ЛЧ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции в шутку назвал ужасным полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварией».
«ПСЖ» дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4 во вторник. В тот же вечер Гвардиола был замечен на матче третьего по силе английского дивизиона между «Стокпорт Каунти» и «Порт Вейл».
«На днях я заглянул в календарь, там был матч “ПСЖ” — “Бавария”. Я сказал себе: “Что за ужасная игра!” Тренеры не особо хорошие — Луис (Энрике — ред.) и Винни (Компани — ред.). Очень-очень дерьмовые игроки. Я люблю английский футбол, так что я пошел посмотреть “Стокпорт”, — сказал Гвардиола на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на Sky Sports.