Гвардиола назвал игроков «ПСЖ» и «Баварии» дерьмовыми после матча ЛЧ

«На днях я заглянул в календарь, там был матч “ПСЖ” — “Бавария”. Я сказал себе: “Что за ужасная игра!” Тренеры не особо хорошие — Луис (Энрике — ред.) и Винни (Компани — ред.). Очень-очень дерьмовые игроки. Я люблю английский футбол, так что я пошел посмотреть “Стокпорт”, — сказал Гвардиола на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на Sky Sports.