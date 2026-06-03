Смородская о победе Сафонова в Лиге чемпионов: «Для российского спорта это особо ничего не значит»

«Для российского спорта победа Сафонова в Лиге Чемпионов особо ничего не значит. Для россиян — да. Им приятно, что соотечественник победил. В первую очередь Матвея воспитал “Краснодар”. Клуб — молодец, хорошего игрока воспитал», — сказала Смородская «СЭ».