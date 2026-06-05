Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после финала ЛЧ

«ПСЖ» 30 мая обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.