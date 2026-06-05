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Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после финала ЛЧ

Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после победы «ПСЖ».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Французские власти намерены взыскать компенсации за погромы с участников беспорядков на улицах городов республики после победы французского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.

«ПСЖ» 30 мая обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.

«Очевидно, что зачинщики беспорядков должны заплатить… Но это должны быть не деньги французских налогоплательщиков, а деньги участников беспорядков», — сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio.

Отвечая на вопрос о масштабах ущерба, причиненного в ходе беспорядков, Амьель отказался называть точную сумму. Министр указал на то, что на данный момент оценка ущерба все еще ведется, и заявил, что обнародует ее, когда у него будут точные данные.

Амьель также отметил, что на данный момент французское правительство рассматривает различные варианты того, как взыскать с участников погромов компенсации. Среди возможных вариантов рассматривается в том числе вычет суммы за причиненный ущерб из социальных пособий.

В четверг были опубликованы результаты опроса социологической службы Odoxa-Backbone, из которых следует, что более половины жителей Франции (56%) винят правительство в том, что оно не смогло предотвратить беспорядки после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
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Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
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Вильям Салиба
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Габриэл Магальяйнс
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Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти