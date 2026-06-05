Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после финала ЛЧ

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Французские власти намерены взыскать компенсации за погромы с участников беспорядков на улицах городов республики после победы французского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
«ПСЖ» 30 мая обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.
«Очевидно, что зачинщики беспорядков должны заплатить… Но это должны быть не деньги французских налогоплательщиков, а деньги участников беспорядков», — сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio.
Отвечая на вопрос о масштабах ущерба, причиненного в ходе беспорядков, Амьель отказался называть точную сумму. Министр указал на то, что на данный момент оценка ущерба все еще ведется, и заявил, что обнародует ее, когда у него будут точные данные.
Амьель также отметил, что на данный момент французское правительство рассматривает различные варианты того, как взыскать с участников погромов компенсации. Среди возможных вариантов рассматривается в том числе вычет суммы за причиненный ущерб из социальных пособий.
В четверг были опубликованы результаты опроса социологической службы Odoxa-Backbone, из которых следует, что более половины жителей Франции (56%) винят правительство в том, что оно не смогло предотвратить беспорядки после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти