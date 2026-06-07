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Без сюрпризов. Российские клубы не выступят в еврокубках сезона-2026/27

УЕФА официально продлил отстранение.

Источник: Getty Images

Российские клубы не смогут выступить в еврокубках сезона-2026/27. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Без допуска

По итогам завершившегося сезона Россия с учетом замороженного рейтинга заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и теоретически могла бы делегировать в еврокубки четыре клуба. Однако продолжающееся отстранение наших команд не даст этого сделать.

«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА», — говорится документе.

УЕФА и ФИФА были одними из первых международных спортивных организаций, которые ввели санкции в отношении России в 2022 году на фоне ситуации на Украине. В результате московский «Спартак» — единственный клуб из нашей страны, оставшийся в весенней части еврокубков на тот момент, — был исключен из розыгрыша Лиги Европы, а национальная команда лишилась возможности сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре.

С тех пор решение об отстранении наших команд не менялось. Хотя в сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил юношеские сборные России к международным соревнованиям с формулировкой: «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых». Предполагалось, что отечественные молодежные команды будут выступать в нейтральном статусе: без флага и гимна, а матчи проводить за пределами РФ.

Но уже в октябре стало очевидно: реализовать вынесенное решение практически невозможно. Против возвращения российских юниоров выступили порядка десяти национальных федераций, в том числе Украина, Англия и Польша. А вице-президент спортивной конфедерации Швеции Карл-Эрик Нильссон, поддерживавший снятие бана, покинул свой пост.

Одним из главных сторонников сохранения санкций в отношении России остается Украинская ассоциация футбола (УАФ). Представители организации неоднократно обращались в УЕФА и ФИФА с призывом сохранить действующие ограничения, а также распространить их на Белоруссию.

«Футбол политизирован»

В прошлом году глава УЕФА Александер Чеферин в очередной раз подтвердил позицию союза — заявил, что возвращение российских команд возможно только после завершения конфликта на Украине.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подчеркивал: речь идет о самом популярном в мире спорте, а потому любые решения вокруг него находятся под особым вниманием.

«Футбол более политизирован, поскольку это самый популярный вид спорта. Решение о допуске было принято еще в 2023 году УЕФА и ФИФА, но, к сожалению, не было реализовано. Надеюсь, в этом году оно будет реализовано и появятся новые решения», — цитирует Дюкова ТАСС.

Дискуссии о возможном снятии санкций с России в футболе продолжаются. Весной 2026-го об этом заговорил даже президент ФИФА Джанни Инфантино: в интервью Sky назвал действующий бан неэффективным, усиливающим разочарование и вражду. При этом никаких практических решений о снятии ограничений после этих слов не последовало.