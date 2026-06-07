Без сюрпризов. Российские клубы не выступят в еврокубках сезона-2026/27

УЕФА и ФИФА были одними из первых международных спортивных организаций, которые ввели санкции в отношении России в 2022 году на фоне ситуации на Украине. В результате московский «Спартак» — единственный клуб из нашей страны, оставшийся в весенней части еврокубков на тот момент, — был исключен из розыгрыша Лиги Европы, а национальная команда лишилась возможности сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре.