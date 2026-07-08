«Эльбасани» и БАТЭ сыграли вничью в матче квалификации Лиги конференций

Хозяева поля владели игровым преимуществом в первом тайме и открыли счет перед перерывом. На 1-й добавленной минуте первого тайма нападающий Ардит Никай отправил мяч в сетку после передачи Rubin Hebaj. До этого момента арбитр успел вынести лишь одно предупреждение — на 12-й минуте желтую карточку получил форвард гостей Андрей Журин.
Во второй половине встречи гостям удалось отыграться. На 67-й минуте вышедший на замену Egor Rusakov сравнял счет. Результативную передачу на свой счет записал полузащитник Егор Кресс. В оставшееся время тренеры провели серию замен и пытались освежить игру, но результат остался неизменным. На 65-й минуте защитник Yoan Epitaux получил предупреждение. Всего арбитр зафиксировал две желтые карточки — по одной для каждой команды.
Российский нападающий БАТЭ Андрей Журин вышел в стартовом составе. На 12-й минуте он получил желтую карточку, а в перерыве тренер заменил футболиста. Еще один россиянин в составе борисовчан — полузащитник Ярослав Храмцевич — попал в заявку и появился на поле на 3-й добавленной минуте ко второму тайму вместо Erick Omar Puerto.
Букмекеры считали хозяев фаворитами встречи. На победу «Эльбасани» предлагали коэффициент 1,54, ничья оценивалась в 4,10, а на успех БАТЭ можно было поставить за 6,40.
«Эльбасани» владел мячом 62% игрового времени и нанес 12 ударов, из которых 5 пришлись в створ. Футболисты БАТЭ нанесли 5 ударов и 2 раза попали в створ. По угловым ударам хозяева превзошли оппонентов со счетом 6:4. Судья показал в матче две желтые карточки.
Следующий матч БАТЭ проведет в чемпионате Беларуси против «Ислочи» 10 июля, а 16 июля «Эльбасани» и борисовский клуб вновь встретятся в рамках Лиги конференций.