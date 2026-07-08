«Эльбасани» и БАТЭ сыграли вничью в матче квалификации Лиги конференций

Во второй половине встречи гостям удалось отыграться. На 67-й минуте вышедший на замену Egor Rusakov сравнял счет. Результативную передачу на свой счет записал полузащитник Егор Кресс. В оставшееся время тренеры провели серию замен и пытались освежить игру, но результат остался неизменным. На 65-й минуте защитник Yoan Epitaux получил предупреждение. Всего арбитр зафиксировал две желтые карточки — по одной для каждой команды.