БАТЭ в серии пенальти обыграл албанский «Эльбасани» и вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций

Основное время обоих матчей завершилось вничью (1:1; 0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки белорусского клуба — 5:4.
Во втором раунде квалификации БАТЭ встретится со швейцарским «Сьоном».
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Mehdi Huseynzade
Главные тренеры
Иван Мигаль
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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