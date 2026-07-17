Минское «Динамо» в серии пенальти обыграло «Силекс» и вышло во 2-й этап квалификации Лиги конференций

Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу белорусов. На 16-й минуте гол забил Евгений Малашевич.
Первая встреча между командами завершилась поражением белорусской команды со счетом 0:1. Итоговый счет по сумме двух матчей 1:1.
По итогам послематчевых пенальти сильнее оказалось минское «Динамо» (6:5, пен.).
«Динамо Минск» прошло во второй этап валификационного раунда Лиги конференций.
Ранее еще один белорусский клуб БАТЭ также прошел во второй этап валификационного раунда Лиги конференций, обыграв по сумме двух матчей «Эльбасани».
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Gradski stadion Kratovo
Главные тренеры
Драган Иванов
Вадим Скрипченко
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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