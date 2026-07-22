Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций

Уже к 8-й минуте азербайджанская команда вела 2:0: счет открыл Эмин Махмудов, а затем в свои ворота забил Александр Селява. На 36-й минуте один мяч отыграл Карен Варданян, а начался второй тайм с гола Евгения Малашевича. Вскоре Варданян оформил дубль, а на 76-й минуте окончательный результат на табло установил Гулжигит Алыкулов.