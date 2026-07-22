Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Интер Т
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Омония
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Богемианс Д
2
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нефтчи
2
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций минское «Динамо» одержало волевую победу над «Нефтчи».

Источник: Shutterstock

Встреча, прошедшая на стадионе в Баку, завершилась со счетом 4:2 в пользу белорусской команды.

Уже к 8-й минуте азербайджанская команда вела 2:0: счет открыл Эмин Махмудов, а затем в свои ворота забил Александр Селява. На 36-й минуте один мяч отыграл Карен Варданян, а начался второй тайм с гола Евгения Малашевича. Вскоре Варданян оформил дубль, а на 76-й минуте окончательный результат на табло установил Гулжигит Алыкулов.

Ответный матч между «Динамо» и «Нефтчи» состоится 30 июля на нейтральном поле в болгарском городе Стара-Загора.

Нефтчи
2:4
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
22.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Баксель Арена
Главные тренеры
Адриан Муту
Вадим Скрипченко
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти