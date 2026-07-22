Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций

Встреча, прошедшая на стадионе в Баку, завершилась со счетом 4:2 в пользу белорусской команды.
Уже к 8-й минуте азербайджанская команда вела 2:0: счет открыл Эмин Махмудов, а затем в свои ворота забил Александр Селява. На 36-й минуте один мяч отыграл Карен Варданян, а начался второй тайм с гола Евгения Малашевича. Вскоре Варданян оформил дубль, а на 76-й минуте окончательный результат на табло установил Гулжигит Алыкулов.
Ответный матч между «Динамо» и «Нефтчи» состоится 30 июля на нейтральном поле в болгарском городе Стара-Загора.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
22.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Баксель Арена
Главные тренеры
Адриан Муту
Вадим Скрипченко
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