«Алашкерт» и ЧФР разошлись миром в матче квалификации Лиги конференций

Хозяева вышли вперед в первом тайме. На 36-й минуте нападающий Рафаэл Сантана точным ударом открыл счет после передачи полузащитника Карена Налбандяна. До перерыва судья показал четыре желтые карточки. У хозяев поля предупреждения получили полузащитник Джозеф Банда и Налбандян (на 3-й добавленной минуте первого тайма). В составе гостей арбитр наказал защитника Ренато Панталона и хавбека Карло Мухара.
Гости отыгрались в самом начале второй половины встречи. На 47-й минуте нападающий Андрес Эмиль Сфайт получил пас от Мухара и установил окончательный счет. В оставшееся время судья еще дважды фиксировал нарушения на желтую карточку. Предупреждены были защитник «Алашкерта» Давит Тертерян и вышедший на замену форвард ЧФР Лоренцо Билибок.
В составе хозяев в заявку попал российский защитник Ярослав Матюхин. Весь матч он провел на скамейке запасных и на поле не появился.
Букмекеры перед игрой считали шансы команд на успех примерно равными. На победу ЧФР предлагали коэффициент 2,36, на ничью давали 3,25, а триумф «Алашкерта» котировался за 3,15.
Команды не зафиксировали данные по владению мячом и ударам в итоговом протоколе.
Следующую встречу «Алашкерт» проведет снова против ЧФР 30 июля в 21:30 мск. Румынский клуб 27 июля в 18:30 мск сыграет против «Волунтари» в матче Высшей лиги.
Дан Петреску
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти