«Алашкерт» и ЧФР разошлись миром в матче квалификации Лиги конференций

Гости отыгрались в самом начале второй половины встречи. На 47-й минуте нападающий Андрес Эмиль Сфайт получил пас от Мухара и установил окончательный счет. В оставшееся время судья еще дважды фиксировал нарушения на желтую карточку. Предупреждены были защитник «Алашкерта» Давит Тертерян и вышедший на замену форвард ЧФР Лоренцо Билибок.