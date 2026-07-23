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«Алашкерт» и ЧФР разошлись миром в матче квалификации Лиги конференций

Армянский «Алашкерт» и румынский ЧФР не выявили победителя в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча на стадионе «Футбольная академия Еревана» в Ереване завершилась со счетом 1:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева вышли вперед в первом тайме. На 36-й минуте нападающий Рафаэл Сантана точным ударом открыл счет после передачи полузащитника Карена Налбандяна. До перерыва судья показал четыре желтые карточки. У хозяев поля предупреждения получили полузащитник Джозеф Банда и Налбандян (на 3-й добавленной минуте первого тайма). В составе гостей арбитр наказал защитника Ренато Панталона и хавбека Карло Мухара.

Гости отыгрались в самом начале второй половины встречи. На 47-й минуте нападающий Андрес Эмиль Сфайт получил пас от Мухара и установил окончательный счет. В оставшееся время судья еще дважды фиксировал нарушения на желтую карточку. Предупреждены были защитник «Алашкерта» Давит Тертерян и вышедший на замену форвард ЧФР Лоренцо Билибок.

В составе хозяев в заявку попал российский защитник Ярослав Матюхин. Весь матч он провел на скамейке запасных и на поле не появился.

Букмекеры перед игрой считали шансы команд на успех примерно равными. На победу ЧФР предлагали коэффициент 2,36, на ничью давали 3,25, а триумф «Алашкерта» котировался за 3,15.

Команды не зафиксировали данные по владению мячом и ударам в итоговом протоколе.

Следующую встречу «Алашкерт» проведет снова против ЧФР 30 июля в 21:30 мск. Румынский клуб 27 июля в 18:30 мск сыграет против «Волунтари» в матче Высшей лиги.

Алашкерт
1:1
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
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