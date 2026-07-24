«Рижская футбольная школа» разгромила «Вестри» в матче Лиги конференций

Хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество ещё в первом тайме. Полузащитник Стефан Панич открыл счёт на 18-й минуте после передачи Яниса Икауниекса. Спустя пять минут уже сам Икауниекс отличился забитым мячом, воспользовавшись пасом Страхини Ракича. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, нападающий Ростанд Нджики довёл счёт до разгромного, голевой пас на счету Дмитрия Зеленкова.