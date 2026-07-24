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«Рижская футбольная школа» разгромила «Вестри» в матче Лиги конференций

«Рижская футбольная школа» обыграла исландский «Вестри» в матче Лиги конференций со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Спорт парк ЛНК» в Риге (Латвия).

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество ещё в первом тайме. Полузащитник Стефан Панич открыл счёт на 18-й минуте после передачи Яниса Икауниекса. Спустя пять минут уже сам Икауниекс отличился забитым мячом, воспользовавшись пасом Страхини Ракича. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, нападающий Ростанд Нджики довёл счёт до разгромного, голевой пас на счету Дмитрия Зеленкова.

Во второй половине встречи гости смогли отыграть один мяч — на 63-й минуте цель поразил нападающий Крисс-Альбин Александер Мёрфельт. Однако «Рижская футбольная школа» быстро ответила своим голом. На 66-й минуте вышедший на замену нападающий Дарко Лемаич установил окончательный счёт, а Янис Икауниекс записал в свой актив вторую голевую передачу в матче.

Букмекеры перед началом встречи считали латвийский клуб безоговорочным фаворитом: на победу хозяев предлагался коэффициент 1,07, ничья оценивалась в 13,00, а успех «Вестри» шёл за 30,00.

Единственное предупреждение в матче зафиксировано на 68-й минуте — арбитр показал жёлтую карточку защитнику гостей Эльмару Атли Гардарссону.

Рижская футбольная школа одержала 5-ю победу подряд во всех турнирах. Следующий матч латвийский клуб проведёт в рамках Высшей Лиги против «Тукумс 2000» 27 июля в 18:00 мск. «Вестри» вновь встретится с «Рижской футбольной школой» в рамках Лиги Конференций 30 июля в 21:00 мск.

РФШ
4:1
Первый тайм: 0:0
Вестри
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Arkadija
Главные тренеры
Виктор Мороз
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