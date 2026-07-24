«Рижская футбольная школа» разгромила «Вестри» в матче Лиги конференций

Хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество ещё в первом тайме. Полузащитник Стефан Панич открыл счёт на 18-й минуте после передачи Яниса Икауниекса. Спустя пять минут уже сам Икауниекс отличился забитым мячом, воспользовавшись пасом Страхини Ракича. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, нападающий Ростанд Нджики довёл счёт до разгромного, голевой пас на счету Дмитрия Зеленкова.
Во второй половине встречи гости смогли отыграть один мяч — на 63-й минуте цель поразил нападающий Крисс-Альбин Александер Мёрфельт. Однако «Рижская футбольная школа» быстро ответила своим голом. На 66-й минуте вышедший на замену нападающий Дарко Лемаич установил окончательный счёт, а Янис Икауниекс записал в свой актив вторую голевую передачу в матче.
Букмекеры перед началом встречи считали латвийский клуб безоговорочным фаворитом: на победу хозяев предлагался коэффициент 1,07, ничья оценивалась в 13,00, а успех «Вестри» шёл за 30,00.
Единственное предупреждение в матче зафиксировано на 68-й минуте — арбитр показал жёлтую карточку защитнику гостей Эльмару Атли Гардарссону.
Рижская футбольная школа одержала 5-ю победу подряд во всех турнирах. Следующий матч латвийский клуб проведёт в рамках Высшей Лиги против «Тукумс 2000» 27 июля в 18:00 мск. «Вестри» вновь встретится с «Рижской футбольной школой» в рамках Лиги Конференций 30 июля в 21:00 мск.
Виктор Мороз
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