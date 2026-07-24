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«Динамо Тбилиси» разгромило «Жальгирис» в матче Лиги конференций

Тбилисское «Динамо» одержало победу над «Жальгирисом» в матче Лиги конференций со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Михаил Месхис сахелобис» в Тбилиси (Грузия).

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева поля обеспечили себе преимущество еще в первом тайме. На 15-й минуте защитник Нуман Курдич открыл счет в матче. Спустя двенадцать минут полузащитник Леонардо Сантос удвоил преимущество грузинского клуба. Точку в результативном отрезке на 31-й минуте поставил защитник Николоз Угрекхелидзе, установив окончательный счет еще до перерыва. Во второй половине встречи команды голов не забивали.

Букмекеры перед началом игры отдавали предпочтение хозяевам, чья победа оценивалась коэффициентом 2,25. На ничейный исход предлагали 3,25, а успех гостей шел за 3,35. «Жальгирис» прервал серию из 4 побед подряд, потерпев крупное поражение в Грузии.

Тбилисцы владели мячом 48% игрового времени и нанесли 16 ударов по воротам, из которых 10 пришлись в створ. Гости из Литвы ответили 13 ударами (3 в створ) при 52% владения. По угловым сильнее были футболисты «Жальгириса» — 3:2. Судья зафиксировал три нарушения правил, закончившихся желтыми карточками, причем все предупреждения получили игроки гостевой команды. Среди них защитники Доминик Франке и Дэнни Кой Лупано, а также полузащитник Марко Чапан.

Следующий матч «Динамо Тбилиси» проведет в рамках Кубка Давида Кипиани против «Гурии», игра состоится 26 июля в 15:30 мск. «Жальгирис» 27 июля в 18:45 мск встретится на выезде с клубом «Хегелманн Литауен» в чемпионате Литвы.

Динамо Тб
3:0
Первый тайм: 0:0
Жальгирис В
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
им. Бориса Пайчадзе
Главные тренеры
Владимир Чебурин
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