«Динамо Тбилиси» разгромило «Жальгирис» в матче Лиги конференций

Тбилисцы владели мячом 48% игрового времени и нанесли 16 ударов по воротам, из которых 10 пришлись в створ. Гости из Литвы ответили 13 ударами (3 в створ) при 52% владения. По угловым сильнее были футболисты «Жальгириса» — 3:2. Судья зафиксировал три нарушения правил, закончившихся желтыми карточками, причем все предупреждения получили игроки гостевой команды. Среди них защитники Доминик Франке и Дэнни Кой Лупано, а также полузащитник Марко Чапан.