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«Полесье» и «Копенгаген» устроили голевую перестрелку в квалификации Лиги конференций

Встреча квалификационного раунда Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» завершилась результативной ничьей 3:3. Матч прошел на стадионе «Кошице» в Словакии.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Гости открыли счет на 4-й минуте. Полузащитник Р. Родригес отличился после передачи Мадса Эмиля Мёллер Мадсена. Хозяева восстановили паритет на 6-й минуте — нападающий Игорь Краснопёр реализовал момент с паса Александра Назаренко. На 36-й минуте полузащитник Олег Фёдор вывел украинский клуб вперед. Голевую передачу отдал Александр Андриевский.

Во втором тайме Р. Родригес оформил дубль на 54-й минуте и сравнял счет. На 83-й минуте Мёллер Мадсен забил третий мяч датского коллектива. На 88-й минуте Александр Филиппов установил окончательный результат — 3:3. Результативную передачу на свой счет записал Владислав Велетень.

Перед началом встречи букмекеры считали фаворитом датский клуб. На победу «Копенгагена» предлагался коэффициент 1,91, ничья оценивалась в 3,85, а на успех «Полесья» давали 3,75.

Команды владели мячом поровну — по 50% игрового времени. Игроки «Полесья» нанесли 20 ударов по воротам, тогда как футболисты «Копенгагена» пробили 11 раз. По числу попаданий в створ установилось равенство — клубы нанесли по 7 точных ударов.

Ответный матч «Полесье» проведет против «Копенгагена» 29 июля в 20:00 мск. Датский клуб перед этим сыграет с «Люнгбю» в рамках национального чемпионата 26 июля в 17:00 мск.

Полесье
3:3
Первый тайм: 0:0
Копенгаген
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Kosicka futbalova arena
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