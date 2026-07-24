«Полесье» и «Копенгаген» устроили голевую перестрелку в квалификации Лиги конференций

Команды владели мячом поровну — по 50% игрового времени. Игроки «Полесья» нанесли 20 ударов по воротам, тогда как футболисты «Копенгагена» пробили 11 раз. По числу попаданий в створ установилось равенство — клубы нанесли по 7 точных ударов.