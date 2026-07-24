«Полесье» и «Копенгаген» устроили голевую перестрелку в квалификации Лиги конференций

Гости открыли счет на 4-й минуте. Полузащитник Р. Родригес отличился после передачи Мадса Эмиля Мёллер Мадсена. Хозяева восстановили паритет на 6-й минуте — нападающий Игорь Краснопёр реализовал момент с паса Александра Назаренко. На 36-й минуте полузащитник Олег Фёдор вывел украинский клуб вперед. Голевую передачу отдал Александр Андриевский.
Во втором тайме Р. Родригес оформил дубль на 54-й минуте и сравнял счет. На 83-й минуте Мёллер Мадсен забил третий мяч датского коллектива. На 88-й минуте Александр Филиппов установил окончательный результат — 3:3. Результативную передачу на свой счет записал Владислав Велетень.
Перед началом встречи букмекеры считали фаворитом датский клуб. На победу «Копенгагена» предлагался коэффициент 1,91, ничья оценивалась в 3,85, а на успех «Полесья» давали 3,75.
Команды владели мячом поровну — по 50% игрового времени. Игроки «Полесья» нанесли 20 ударов по воротам, тогда как футболисты «Копенгагена» пробили 11 раз. По числу попаданий в створ установилось равенство — клубы нанесли по 7 точных ударов.
Ответный матч «Полесье» проведет против «Копенгагена» 29 июля в 20:00 мск. Датский клуб перед этим сыграет с «Люнгбю» в рамках национального чемпионата 26 июля в 17:00 мск.
Якоб Нееструп
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти