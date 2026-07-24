«ЛНЗ Черкассы» сыграл вничью с «Гентом» в первом матче Лиги конференций

Игра прошла в равной борьбе, с небольшим преимуществом номинальных гостей из Бельгии и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Ответный матч Лиги конференций между «ЛНЗ Черкассы» и «Гентом» пройдет в Бельгии 30 июля.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Wisly
Главные тренеры
Даниэль Миличевич
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти