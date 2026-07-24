Российский флаг в еврокубках! Фанаты ПАОК вывесили триколор на матче квалификации ЛЕ с киевским «Динамо»

Болельщики ПАОК вывесили российский флаг во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против киевского «Динамо» (3:2). Фотографии с триколором в фанатском секторе греческого клуба активно распространяются в соцсетях.
Чалов не играл из-за травмы
Встреча проходила в четверг, 23 июля, на стадионе «Арена Люблин» в Польше, где украинцы проводят домашние еврокубковые игры. Российский флаг заметили во втором тайме.
Появление триколора вызвало агрессию со стороны поклонников киевлян. Судя по видео из соцсетей, кто-то из присутствующих даже распылил перцовый баллончик.
С 2012 года ПАОК владеет российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. Кроме того, за команду выступает экс-нападающий ЦСКА Федор Чалов. Правда, в начале месяца форвард получил травму мениска и перенес операцию, так что не попал в заявку на матч. А еще один наш соотечественник, хавбек Магомед Оздоев, решил вернуться в РПЛ — этим летом перешел в «Краснодар» на правах свободного агента.
ПАОК начал с победы
Игра завершилась волевой победой ПАОК со счетом 3:2. Киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, однако затем пропустили трижды в течение часа. На 77-й полузащитник хозяев Джастин Лонвейк сократил отставание, но на большее подопечных Игоря Костюка не хватило.
Для греческого клуба эта встреча стала первой официальной под руководством 40-летнего Алессио Лиши. Итальянский специалист возглавил команду летом после ухода Рэзвана Луческу. В прошлом сезоне коллектив из Салоников занял третье место в чемпионате Греции.
«Динамо» начало еврокубковую кампанию раньше. В первом квалификационном раунде киевляне дважды сыграли вничью с румынской «Университатей» — 0:0, но оказались сильнее в решающей серии пенальти — 4:2.
Поражение от ПАОК стало для украинцев первым в новом сезоне. Ответный матч пройдет 30 июля в Греции.
Егор Сергеев