Российский флаг в еврокубках! Фанаты ПАОК вывесили триколор на матче квалификации ЛЕ с киевским «Динамо»

С 2012 года ПАОК владеет российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. Кроме того, за команду выступает экс-нападающий ЦСКА Федор Чалов. Правда, в начале месяца форвард получил травму мениска и перенес операцию, так что не попал в заявку на матч. А еще один наш соотечественник, хавбек Магомед Оздоев, решил вернуться в РПЛ — этим летом перешел в «Краснодар» на правах свободного агента.