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«Сабах Баку» обыграл «КуПС» в матче квалификации Лиги чемпионов

Встреча квалификационного этапа Лиги чемпионов прошла на стадионе «Варе Арена» в Куопио (Финляндия) и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева поля не смогли реализовать свои моменты, в то время как азербайджанский клуб дважды отличился во втором тайме.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Счет был открыт на 53-й минуте, когда полузащитник Велько Шимич воспользовался передачей защитника Тымотеуша Пухача и отправил мяч в сетку. На 71-й минуте гости укрепили свое преимущество: нападающий Джой-Лэнс Микелс отличился после паса Ксандра Дэвида Северины.

В ходе матча арбитр зафиксировал четыре нарушения, повлекшие предупреждения. В составе хозяев желтые карточки получили Петтери Хенри Юхана Пеннанен, Сайку Турай и Брахима Магасса. У гостей единственным предупрежденным игроком стал полузащитник Умарали Рахмоналиев.

На итоговый счет 0:2 в пользу «Сабах Баку» букмекеры предлагали коэффициент 9,50. Гости считались небольшим фаворитом встречи: на их победу давали коэффициент 2,37, успех «КуПС» оценивался в 2,95, а ничья котировалась за 3,35.

Ставка на тотал меньше 2,5 голов сыграла с коэффициентом 1,93. Также зашли котировки на рынок «обе забьют — нет», который оценивался в 2,15. В дополнение к этому букмекеры предлагали коэффициент 2,05 на победу «Сабах Баку» с форой (0).

«КуПС» владел мячом 56% игрового времени и нанес 14 ударов, из которых лишь 2 пришлись в створ ворот. «Сабах Баку» пробил 11 раз, попав в створ 4 раза. Хозяева подали 8 угловых против 6 у гостей — при общем тотале поданных корнеров больше 9,5 ставка принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,87. По жёлтым карточкам (3:1) сыграл тотал меньше 4,5 с котировкой 1,85.

Следующий матч «КуПС» проведет в рамках национального чемпионата против «Гнистана» 1 августа в 19:00 мск. «Сабах Баку» 14 августа в 03:00 мск встретится в гостях с «Кяпазом» в матче Премьер-лиги.

КуПС
0:2
Первый тайм: 0:0
Сабах
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
28.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Куопион Кескускенття
Главные тренеры
Миика Нуутинен
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