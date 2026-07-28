«Сабах Баку» обыграл «КуПС» в матче квалификации Лиги чемпионов

Хозяева поля не смогли реализовать свои моменты, в то время как азербайджанский клуб дважды отличился во втором тайме.
Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Счет был открыт на 53-й минуте, когда полузащитник Велько Шимич воспользовался передачей защитника Тымотеуша Пухача и отправил мяч в сетку. На 71-й минуте гости укрепили свое преимущество: нападающий Джой-Лэнс Микелс отличился после паса Ксандра Дэвида Северины.
В ходе матча арбитр зафиксировал четыре нарушения, повлекшие предупреждения. В составе хозяев желтые карточки получили Петтери Хенри Юхана Пеннанен, Сайку Турай и Брахима Магасса. У гостей единственным предупрежденным игроком стал полузащитник Умарали Рахмоналиев.
На итоговый счет 0:2 в пользу «Сабах Баку» букмекеры предлагали коэффициент 9,50. Гости считались небольшим фаворитом встречи: на их победу давали коэффициент 2,37, успех «КуПС» оценивался в 2,95, а ничья котировалась за 3,35.
Ставка на тотал меньше 2,5 голов сыграла с коэффициентом 1,93. Также зашли котировки на рынок «обе забьют — нет», который оценивался в 2,15. В дополнение к этому букмекеры предлагали коэффициент 2,05 на победу «Сабах Баку» с форой (0).
«КуПС» владел мячом 56% игрового времени и нанес 14 ударов, из которых лишь 2 пришлись в створ ворот. «Сабах Баку» пробил 11 раз, попав в створ 4 раза. Хозяева подали 8 угловых против 6 у гостей — при общем тотале поданных корнеров больше 9,5 ставка принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,87. По жёлтым карточкам (3:1) сыграл тотал меньше 4,5 с котировкой 1,85.
Следующий матч «КуПС» проведет в рамках национального чемпионата против «Гнистана» 1 августа в 19:00 мск. «Сабах Баку» 14 августа в 03:00 мск встретится в гостях с «Кяпазом» в матче Премьер-лиги.
Миика Нуутинен
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