«Сабах Баку» обыграл «КуПС» в матче квалификации Лиги чемпионов

«КуПС» владел мячом 56% игрового времени и нанес 14 ударов, из которых лишь 2 пришлись в створ ворот. «Сабах Баку» пробил 11 раз, попав в створ 4 раза. Хозяева подали 8 угловых против 6 у гостей — при общем тотале поданных корнеров больше 9,5 ставка принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,87. По жёлтым карточкам (3:1) сыграл тотал меньше 4,5 с котировкой 1,85.