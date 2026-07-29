«Шемрок Роверс» обыграл «Арарат-Армению» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Шемрок Роверс» доминировал во владении мячом (59% против 41%) и превзошел оппонента по ударам — 16 против 5 (в створ 8:1). Общий тотал угловых больше 8,5 оценивался в 1,95: команды подали 9 корнеров, из них 7 на счету хозяев. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,85, так как арбитр показал жёлтую 4 раза.