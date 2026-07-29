«Шемрок Роверс» обыграл «Арарат-Армению» в матче квалификации Лиги чемпионов

Ирландский клуб захватил лидерство на 12-й минуте матча. Полузащитник Мэттью Джеймс Хили получил передачу от нападающего Аарона Грина и отправил мяч в сетку. На 37-й минуте хозяева увеличили отрыв. Грин отличился сам, а голевой пас на свой счет записал полузащитник Джек Бирн.
Гости смогли сократить отставание во втором тайме. На 74-й минуте нападающий Сандро Сезар Кордовиль де Лима поразил ворота соперника. В оставшееся время счет не изменился. За всю встречу арбитр показал четыре жёлтые карточки: три предупреждения получили игроки армянского клуба, а один раз судья предупредил футболиста хозяев.
На итоговые 2:1 в пользу ирландского коллектива букмекеры предлагали коэффициент 8,50. Хозяева считались фаворитами встречи: на их победу давали 1,58, ничья оценивалась в 4,00, а успех гостей шел за 5,60.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,82, ставка на «обе забьют — да» приносила выигрыш с коэффициентом 1,75. Также в линии была доступна победа хозяев с форой (0) за 1,57 или фора (+1,5) на гостей за 1,90.
«Шемрок Роверс» доминировал во владении мячом (59% против 41%) и превзошел оппонента по ударам — 16 против 5 (в створ 8:1). Общий тотал угловых больше 8,5 оценивался в 1,95: команды подали 9 корнеров, из них 7 на счету хозяев. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,85, так как арбитр показал жёлтую 4 раза.
Следующим соперником «Шемрок Роверс» станет «Дрогеда», матч в Премьер Дивизионе запланирован на 31 июля в 22:00 мск. «Арарат-Армения» 1 августа в 19:00 мск в рамках чемпионата Армении проведет встречу против «Гандзасара».
Стивен Брэдли
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