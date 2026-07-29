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«Шемрок Роверс» обыграл «Арарат-Армению» в матче квалификации Лиги чемпионов

Ирландский «Шемрок Роверс» и «Арарат-Армения» встретились в матче квалификации Лиги чемпионов на стадионе «Таллахт» в Южном Дублине. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Ирландский клуб захватил лидерство на 12-й минуте матча. Полузащитник Мэттью Джеймс Хили получил передачу от нападающего Аарона Грина и отправил мяч в сетку. На 37-й минуте хозяева увеличили отрыв. Грин отличился сам, а голевой пас на свой счет записал полузащитник Джек Бирн.

Гости смогли сократить отставание во втором тайме. На 74-й минуте нападающий Сандро Сезар Кордовиль де Лима поразил ворота соперника. В оставшееся время счет не изменился. За всю встречу арбитр показал четыре жёлтые карточки: три предупреждения получили игроки армянского клуба, а один раз судья предупредил футболиста хозяев.

На итоговые 2:1 в пользу ирландского коллектива букмекеры предлагали коэффициент 8,50. Хозяева считались фаворитами встречи: на их победу давали 1,58, ничья оценивалась в 4,00, а успех гостей шел за 5,60.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,82, ставка на «обе забьют — да» приносила выигрыш с коэффициентом 1,75. Также в линии была доступна победа хозяев с форой (0) за 1,57 или фора (+1,5) на гостей за 1,90.

«Шемрок Роверс» доминировал во владении мячом (59% против 41%) и превзошел оппонента по ударам — 16 против 5 (в створ 8:1). Общий тотал угловых больше 8,5 оценивался в 1,95: команды подали 9 корнеров, из них 7 на счету хозяев. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,85, так как арбитр показал жёлтую 4 раза.

Следующим соперником «Шемрок Роверс» станет «Дрогеда», матч в Премьер Дивизионе запланирован на 31 июля в 22:00 мск. «Арарат-Армения» 1 августа в 19:00 мск в рамках чемпионата Армении проведет встречу против «Гандзасара».

Шэмрок Роверс
2:1
Первый тайм: 0:0
Арарат-Армения
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
28.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Талла
Главные тренеры
Стивен Брэдли
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти