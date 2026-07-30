Анарбеков ведет «Кайрат» в ЛЧ, «Фенербахче» вышел на «Штурм», а «Орхус» сотворил чудо в Польше

Второй тайм, на который «Фенер» вышел уже с Гринвудом в составе, проходил в режиме качелей. Перспективные подходы и яркие атаки были у обеих команд. После паса Фреда пяткой все вопросы должен был закрывать оказавшийся с глазу на глаз с вратарем Исмаил Юксек, но Шульце оставил «горняков» в игре. Вот только творивший чудеса в обоих матчах голкипер никак не мог помочь своей атаке, которая так и не смогла удивить опытную оборону «канареек» во главе со Шкриньяром. Зато гораздо мощнее выглядит нападение «Штурма», с которым турки сыграют в следующем раунде, а их звезд попробует оставить на голодном пайке Даниил Худяков.