Анарбеков ведет «Кайрат» в ЛЧ, «Фенербахче» вышел на «Штурм», а «Орхус» сотворил чудо в Польше

«Омонию» погубили удаления
В прошлом сезоне, когда «Кайрат» совершил исторический прорыв в общий этап ЛЧ, алмаатинцы запомнились мощными дебютами в домашних матчах. Именно это требовалось команде Рафаэля Уразбахтина после поражения на Кипре, но быстрый гол забить не удалось. Хотя Юккола вполне мог открыть счет, замыкая подачу с фланга из практически идеальной позиции. К разочарованию трибун, мяч от перекладины срикошетил в газон и не пересек линию ворот. Зато казахстанцы, как и неделю назад, получили численное преимущество: форварда «Омонии» Какулиса удалили на 26-й минуте за наступ в рядовом единоборстве на бровке ближе к центру поля.
При этом штаб киприотов не стал ничего менять: гости и вдесятером огрызались острыми контратаками, а также были опасны на стандартах. Зато, не дожидаясь перерыва, Уразбахтин выпустил на поле дополнительного форварда в лице Эдмилсона Жуниора, и бразилец всего через минуту неотразимо пробил головой с подачи Луиша Маты. А с началом второго тайма давление «Кайрата» стало практически бесконечным. Вратарь гостей при повышенной нагрузке стал допускать ошибки, и один раз, не сумев укротить мяч после дальнего удара, включил режим спасателя, чтобы остановить добивание Бекболата.
На подходах к чужой штрафной постоянно оказывались даже центральные защитники, включая экс-капитана «Краснодара» Мартыновича. Не сказать, правда, что моментов было очень много, но шансы решить все в основное время имелись. Однако Оксанен отправил мяч в сетку из офсайда, Туякбаеву забить помешала нога защитника, а красивый обводящий удар Гуаля остановила штанга. Пришлось играть дополнительные полчаса, по ходу которых Мартынович после корнера промахнулся из площади ворот, а «Омония» из-за второй желтой карточки Сену Кулибали осталась вдевятером. Такой перевес просто обязан был реализовывать необъяснимым образом промахнувшийся с нескольких метров Биркурманов.
Развязка наступила лишь в серии пенальти. Только по ходу нее появился повод вспомнить, что в воротах чемпионов Казахстана есть мастер отражения ударов с точки Анарбеков. Когда в прошлом сезоне «Кайрат» прошел в общий этап, он остановил три попытки игроков «Селтика». Сейчас Темирлан, чье имя скандировали трибуны, парировал два выстрела. Чемпионы Казахстана гарантировали себе как минимум участие в осенней части Лиги конференций. Но пока продолжается игра с более высокими ставками: в 3-м раунде алмаатинцы сыграют с болгарским «Левски».
Разминка для «Црвены Звезды»
В этой паре после крупной гостевой победы «Црвены Звезды» в Северной Ирландии все было очевидно. Вопросы вызывал только итоговый результат и то, с кем команда Деяна Станковича сыграет в 3-м отборочном раунде. Экс главный тренер «Спартака» даже дал отдохнуть ряду основных футболистов, включая Наира Тикнизяна и арендованного у «Зенита» Эраковича. На выходных оба помогли переиграть «Войводину» (3:1), а в среду берегли силы на следующий еврокубковый раунд, так как матч сербского чемпионата белградцам перенесли.
А у тех, кто вышел на поле, никаких проблем не возникло. Опытному Катаю дали столько времени и пространства, что капитан «Звезды» перед своим голевым ударом продемонстрировал эффектную обработку мяча. Если бы не вратарь, уже первый тайм завершился бы с разгромным счетом, но в итоге только Арнаутович сумел отличиться на добивании. Тикнизян появился на поле на 64-й минуте, когда на табло горели цифры 4:0. Уже с Наиром сербы забили еще раз. Через неделю — продолжение уже в противостоянии с «Хапоэлем» Беэр-Шева.
Интриги в Польше
Минимальная победа на своем поле ничего не гарантировала «Фенербахче», но сохранивший шансы на выход в следующий раунд «Гурник» быстро все усложнил, получив пенальти в свои ворота. А Талиска, который неделю назад забил со штрафного, безупречно исполнил удар с 11-метровой отметки. После этого игра в Забже встала на паузу: стадион заволокло дымом из-за фанатской пиротехники. К первому тайму арбитр добавил целых десять минут, а так как турки стали слишком прагматичными и прижались к штрафной, это позволило Сачеку ударом с подбора сравнять счет.
Второй тайм, на который «Фенер» вышел уже с Гринвудом в составе, проходил в режиме качелей. Перспективные подходы и яркие атаки были у обеих команд. После паса Фреда пяткой все вопросы должен был закрывать оказавшийся с глазу на глаз с вратарем Исмаил Юксек, но Шульце оставил «горняков» в игре. Вот только творивший чудеса в обоих матчах голкипер никак не мог помочь своей атаке, которая так и не смогла удивить опытную оборону «канареек» во главе со Шкриньяром. Зато гораздо мощнее выглядит нападение «Штурма», с которым турки сыграют в следующем раунде, а их звезд попробует оставить на голодном пайке Даниил Худяков.
А самый невероятный сюжет дня подарила другая игра на территории Польши. Неделю назад «Лех», получив численное преимущество, разгромил на выезде «Орхус» (4:1). Казалось, все решено, однако датчане к 75-й минуте тремя точными ударами восстановили равновесие по сумме двух матчей. Один гол поляков, правда, мог изменить все, только после того, как они размочили счет в овертайме, гости спустя пять минут отличились еще раз.
Результат первой встречи повторился, и дело дошло до серии пенальти. Там же сначала дрогнули нервы Арнстада. В игре он идеально исполнил 11-метровый, тогда как второй подход к точке завершился попаданием в штангу. Однако все исправил голкипер «Орхуса» Хедестад. Он парировал два удара подряд, после чего его одноклубники осечек больше не допускали. Датчане сотворили настоящее чудо и идут дальше, где их ждет азербайджанский «Сабах».
Андрей Кузичев