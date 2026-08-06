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«Штурм» с Худяковым в составе уступил «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ

Встреча в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Источник: sksturm.at

СТАМБУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты австрийского «Штурма» со счетом 0:2 проиграли турецкому «Фенербахче» в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Голы забили Андерсон Талиска (10-я минута) и Мэйсон Гринвуд (45). Ворота «Штурма» защищал россиянин Даниил Худяков.

Ответная игра пройдет 11 августа на домашнем поле «Штурма». Победитель этого противостояния сыграет за право выступить в основном этапе Лиги чемпионов с сильнейшим из пары «Спарта» (Чехия) — «Лион» (Франция). В первой встрече пражский клуб победил дома со счетом 2:1.

В другом матче игрового дня азербайджанский «Сабах» в гостях проиграл датскому «Орхусу» (1:2). Ответная игра также пройдет 11 августа.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы — является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Фенербахче
2:0
Первый тайм: 0:0
Штурм
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
5.08.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Шюкрю Сараджоглу
Главные тренеры
Фабио Инголич
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