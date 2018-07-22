Пулишич тренировался с бейсбольной битой перед матчем с «Ман Сити»
Хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич перед товарищеским матчем с «Манчестер Сити» побывал на бейсбольной тренировке.
Хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич перед товарищеским матчем с «Манчестер Сити» побывал на бейсбольной тренировке.
19-летний американец поупражнялся с бейсбольной битой.
Пулишич считается одним из самых талантливых молодых игроков мира.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ман Сити» в Чикаго со счетом 1:0.