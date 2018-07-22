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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Пулишич тренировался с бейсбольной битой перед матчем с «Ман Сити»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич перед товарищеским матчем с «Манчестер Сити» побывал на бейсбольной тренировке.

Источник: Reuters

19-летний американец поупражнялся с бейсбольной битой.

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Пулишич считается одним из самых талантливых молодых игроков мира.

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ман Сити» в Чикаго со счетом 1:0.

Боруссия Д
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