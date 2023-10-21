Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Реал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Бавария
12
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Интер
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вулверхэмптон
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Лутон Таун
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Байер
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Наполи
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Эвертон
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
ЦСКА
00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Факел
12
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
28.10
Гомель
Белшина
20
00:00
Ислочь
Нафтан
51
20.10
Торпедо-БелАЗ
Неман
11
8.10
Гомель
Динамо Брс
14
8.10
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
01
7.10
БАТЭ
Ислочь
12
7.10
Неман
Белшина
31
7.10
Энергетик-БГУ
Динамо Мн
14
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» разгромили «Нафтан» и поднялись на 4-е место в таблице чемпионата Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» разгромили в Молодечно новополоцкий «Нафтан» со счетом 5:1 и вышли на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
НафтанЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ислочь"

В самом начале поединка Денис Митрофанов вывел «волков» вперед, а через 10 минут после перерыва Игнатий Сидор сравнял результат. Однако паритет продержался недолго: вскоре Денис Митрофанов забил свой второй гол, а потом ворота гостей поразили Валерий Сенько, Илья Калачев и Глеб Ровдо. После этого успеха в активе команды Сергея Боровского стало 37 очков, у идущего третьим жодинского «Торпедо-БелАЗа» на два балла больше. Вчера торпедовцы у себя дома разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1.

Позже лидеры первенства футболисты столичного «Динамо» сыграют на своем поле с «Минском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с борисовским БАТЭ. Программа 25-го тура завершится 22 октября тремя поединками: «Сморгонь» — «Гомель», «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск). Футболисты «Слуцка» пропускают этот тур.

Сейчас у минского «Динамо» 54 очка, на два балла отстает «Неман». Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер». В споре бомбардиров лидируют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), у которых по 13 забитых мячей.

Ислочь
5:1
Первый тайм: 0:0
Нафтан
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь