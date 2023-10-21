Футболисты «Ислочи» разгромили «Нафтан» и поднялись на 4-е место в таблице чемпионата Беларуси

В самом начале поединка Денис Митрофанов вывел «волков» вперед, а через 10 минут после перерыва Игнатий Сидор сравнял результат. Однако паритет продержался недолго: вскоре Денис Митрофанов забил свой второй гол, а потом ворота гостей поразили Валерий Сенько, Илья Калачев и Глеб Ровдо. После этого успеха в активе команды Сергея Боровского стало 37 очков, у идущего третьим жодинского «Торпедо-БелАЗа» на два балла больше. Вчера торпедовцы у себя дома разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1.