Футболисты «Ислочи» разгромили «Нафтан» и поднялись на 4-е место в таблице чемпионата Беларуси

В самом начале поединка Денис Митрофанов вывел «волков» вперед, а через 10 минут после перерыва Игнатий Сидор сравнял результат. Однако паритет продержался недолго: вскоре Денис Митрофанов забил свой второй гол, а потом ворота гостей поразили Валерий Сенько, Илья Калачев и Глеб Ровдо. После этого успеха в активе команды Сергея Боровского стало 37 очков, у идущего третьим жодинского «Торпедо-БелАЗа» на два балла больше. Вчера торпедовцы у себя дома разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1.
Позже лидеры первенства футболисты столичного «Динамо» сыграют на своем поле с «Минском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с борисовским БАТЭ. Программа 25-го тура завершится 22 октября тремя поединками: «Сморгонь» — «Гомель», «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск). Футболисты «Слуцка» пропускают этот тур.
Сейчас у минского «Динамо» 54 очка, на два балла отстает «Неман». Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер». В споре бомбардиров лидируют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), у которых по 13 забитых мячей.