«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в чемпионате Англии

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Габриэл Магальяйнс (4-я минута), в составе хозяев мяч забил Мохамед Салах (29).

Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отметился 57-й результативной передачей в Английской премьер-лиги (АПЛ) и повторил рекорд по этому показателю среди защитников, который принадлежит его одноклубнику Эндрю Робертсону.

На 35-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. После столкновения с Букайо Сака греческий футболист упал за пределы поля и сбил с ног главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.