«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в чемпионате Англии
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Габриэл Магальяйнс (4-я минута), в составе хозяев мяч забил Мохамед Салах (29).
Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отметился 57-й результативной передачей в Английской премьер-лиги (АПЛ) и повторил рекорд по этому показателю среди защитников, который принадлежит его одноклубнику Эндрю Робертсону.
На 35-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. После столкновения с Букайо Сака греческий футболист упал за пределы поля и сбил с ног главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 11 матчей. «Арсенал» (40 очков) лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» (39) располагается на второй строчке. В следующем туре «Арсенал» 28 декабря примет лондонский «Вест Хэм», а «Ливерпуль» 26 декабря на выезде сыграет с «Бёрнли».