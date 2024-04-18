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02:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» и минское «Динамо» победили на старте ½ финала Кубка Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ» в первом полуфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В игре на поле ФК «Минск» команда из Минского района выиграла у действующих обладателей Кубка страны благодаря точному удару Александра Шестюка на 33-й минуте матча — 1:0.

Во второй сегодняшней встрече чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» на своей арене одолели серебряного призера гродненский «Немана» с тем же минимальным преимуществом — 1:0. Уже на 14-й минуте игры минчане остались в меньшинстве после удаления капитана команды Романа Бегунова, но смогли выйти вперед в самом начале второй половины матча. На 49-й минуте Павел Седько дальним ударом эффектно поразил ворота Максима Белова. После этого гости провели много атак, но уйти о поражения не сумели.

Ответные поединки за выход в финал запланированы на 8 мая. Решающий матч 33-го по счету кубкового турнира состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».

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