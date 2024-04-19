Текущие события
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
20.04
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Сморгонь
Гомель
22
14.04
Динамо Брс
Минск
30
14.04
Нафтан
Сморгонь
11
14.04
Шахтер С
Славия М
13
13.04
Гомель
Динамо Мн
01
13.04
Днепр-Могилев
Неман
02
13.04
Ислочь
Арсенал Д
02
13.04
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
20
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:30 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» и «Гомеля» сыграли вничью на старте 5-го тура чемпионата Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги открылась программа 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сморгонь
ГомельЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В стартовом поединке сегодняшнего дня футболисты «Сморгони» сыграли вничью на своем поле с «Гомелем» — 2:2. В середине первого тайма Терентий Луцевич вывел хозяев вперед, а вскоре Владислав Яцкевич сравнял результат. После перерыва, на исходе часа игрового времени соперники в течение двух минут снова обменялись голами: Кирилл Леонович во второй раз поразил ворота гостей, на что точным ударом ответил габонский легионер гомельчан Джуниор Эффаге.

Завтра в центральной встрече этого уик-энда мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Динамо». Мозыряне пока идут без потерь, на прошлой неделе они одержали четвертую викторию кряду, обыграв в Солигорске «Шахтер» (3:1), динамовцы разгромили на своем поле футболистов «Минска» (3:0). Также завтра «Минск» у себя дома попытается добыть первую победу в этом сезоне в игре с «Нафтаном», на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ дзержинский «Арсенал» сыграет с «Шахтером».

В воскресенье, 21 апреля, минское «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ», футболисты «Слуцка» будут соперничать с «Ислочью», а в Гродно «Неман» встретится с «Витебском».

Сморгонь
2:2
Первый тайм: 0:0
Гомель
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь