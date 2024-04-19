Футболисты «Сморгони» и «Гомеля» сыграли вничью на старте 5-го тура чемпионата Беларуси

В стартовом поединке сегодняшнего дня футболисты «Сморгони» сыграли вничью на своем поле с «Гомелем» — 2:2. В середине первого тайма Терентий Луцевич вывел хозяев вперед, а вскоре Владислав Яцкевич сравнял результат. После перерыва, на исходе часа игрового времени соперники в течение двух минут снова обменялись голами: Кирилл Леонович во второй раз поразил ворота гостей, на что точным ударом ответил габонский легионер гомельчан Джуниор Эффаге.



Завтра в центральной встрече этого уик-энда мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Динамо». Мозыряне пока идут без потерь, на прошлой неделе они одержали четвертую викторию кряду, обыграв в Солигорске «Шахтер» (3:1), динамовцы разгромили на своем поле футболистов «Минска» (3:0). Также завтра «Минск» у себя дома попытается добыть первую победу в этом сезоне в игре с «Нафтаном», на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ дзержинский «Арсенал» сыграет с «Шахтером».



В воскресенье, 21 апреля, минское «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ», футболисты «Слуцка» будут соперничать с «Ислочью», а в Гродно «Неман» встретится с «Витебском».