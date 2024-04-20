«Славия» примет брестское «Динамо» в центральном матче 5-го тура чемпионата Беларуси

Центральным поединком станет игра в Мозыре между «Славией» и брестским «Динамо». Мозыряне пока идут без потерь, одержав четыре победы подряд. Брестчане занимают третье место в турнирной таблице — на старте этого первенства они сыграли вничью, а потом выиграли три матча с крупным счетом. Также сегодня футболисты «Минска» примут на своей арене новополоцкий «Нафтан», а на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ дзержинский «Арсенал» встретится с солигорским «Шахтером».



Вчера два стартовых матча этого тура завершились вничью: БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 1:1, «Сморгонь» — «Гомель» — 2:2.



Заключительные встречи состоятся в воскресенье, 21 апреля. Гродненский «Неман» у себя дома намерен продлить победную серию в матче с «Витебском», чемпион страны минское «Динамо» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ», а футболисты «Слуцка» будут соперничать с «Ислочью» из Минского района.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 12 очков, «Славия» — 12, «Динамо» (Брест) — 10, «Торпедо-БелАЗ» — 9, «Динамо» (Минск) — 8. Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.