«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Челси»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241218&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Майкл Оливер. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

На 84-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прострелил вдоль ворот, голкипер «Челси» Джордже Петрович ногой сыграл на перехвате, но отбил прямо на Бернарду Силву, который с угла вратарской забил мяч в ближний угол.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». «Челси» завершает своё участие в турнире.