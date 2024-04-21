Футболисты «Витебска» нанесли первое поражение «Неману» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Гродно подопечные Игоря Ковалевича проиграли футболистам «Витебска» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 85-й минуте встречи, когда полузащитник гостей Дмитрий Гирс реализовал пенальти.



Также сегодня свою первую викторию добыли футболисты «Ислочи», уверенно переигравшие в гостях «Слуцк» со счетом 3:1. В Минске столичные динамовцы и жодинские торпедовцы не выявили победителя — ничья 0:0.



Результаты остальных поединков: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Сморгонь» — «Гомель» — 2:2, «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 1:1.



После 5 туров положение в лидирующей группе таково: «Славия» — 13 очков, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 11, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Динамо» (Минск) — 9.



Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 4 мяча, на гол меньше в активе Дмитрия Радиковского из «Арсенала».



В следующем туре встречаются: