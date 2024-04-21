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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» нанесли первое поражение «Неману» в чемпионате Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» после четырех викторий кряду потерпели первое поражение на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в Гродно подопечные Игоря Ковалевича проиграли футболистам «Витебска» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 85-й минуте встречи, когда полузащитник гостей Дмитрий Гирс реализовал пенальти.

Также сегодня свою первую викторию добыли футболисты «Ислочи», уверенно переигравшие в гостях «Слуцк» со счетом 3:1. В Минске столичные динамовцы и жодинские торпедовцы не выявили победителя — ничья 0:0.

Результаты остальных поединков: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Сморгонь» — «Гомель» — 2:2, «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 1:1.

После 5 туров положение в лидирующей группе таково: «Славия» — 13 очков, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 11, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Динамо» (Минск) — 9.

Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 4 мяча, на гол меньше в активе Дмитрия Радиковского из «Арсенала».

В следующем туре встречаются:

  • 26 апреля. «Витебск» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Нафтан»
  • 27 апреля. «Ислочь» — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь», «Днепр» — «Динамо» (Минск)
  • 28 апреля. «Гомель» — «Минск», «Славия» — «Арсенал», «Шахтер» — «Слуцк».

Неман
0:1
Первый тайм: 0:0
Витебск
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