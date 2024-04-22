Коронация в Мадриде: «Реал» добил «Барселону» и приблизился к чемпионству

К противостоянию на «Сантьяго Бернабеу» главные клубы Испании подошли с абсолютно противоположным настроением.
Несмотря на статус «фаворита», хозяева провели очень плохой первый тайм. Пропустили уже на шестой минуте: Рафинья подал с углового, после чего украинский вратарь Андрей Лунин неуверенно сыграл на выходе, и Андреас Кристенсен открыл счет. Голкипер чередует провальные встречи с крутыми: ляп в первом матче с «Манчестером», перформанс в серии 11-метровых с англичанами в ответной встрече и вот, снова грубейшая ошибка.
«Реал» ответил быстро. Лукас Васкес в штрафной споткнулся об ногу Пау Кубарси, и Винисиус Джуниор на 18-й минуте забил с пенальти.
На перерыв команды ушли с равным счетом. Однако проблем у «Реала» в защите было хоть отбавляй. Особенно при стандартах: после низкого навеса с углового 16-летний талант Ламин Ямаль по-пижонски сыграл пяткой, и мяч полетел точно в ближний угол… Лунин потащил, но показалось, что мяч пересек линию ворот. И правда пересек, вот только не полностью — судья Сесар Сото Градо прибег к помощи VAR и не дал «Барсе» вырваться вперед.
Концовку первой половины встречи омрачила тяжелая травма Френки де Йонга: полузащитника каталонцев унесли в подтрибунку на носилках. А «Сантьяго Бернабеу» проводил голландца аплодисментами.
Второй тайм получился ничуть не менее ярким. Опасные моменты (чего стоит только спринтерский забег Винисиуса на свидание с Марком-Андре тер Штегеном) и тьма замен гостей, на которые Карло Анчелотти ответил двойной перестановкой лишь на 70-й минуте.
А решился итальянец на ротацию сразу после второго гола «Барселоны». Фермин Лопес Мартин на 69-й минуте оказался быстрее всех на добивании после сейва Лунина — ни намека на офсайд. Однако «Реал» снова отыгрался! На этот раз «сливочным» потребовалось всего четыре минуты: поменялись ролями Васкес и Винисиус — теперь уже испанец замкнул прострел в исполнении бразильца. Последний, кстати, мог оперативно сделать счет 3:2, однако капитан «Барселоны» тер Штеген спас ворота после нового забега нападающего и плотного удара с острого угла.
То, что не смог Винисиус, сделал Джуд Беллингем на 91-й минуте. Потрясающая атака привела к пасу Васкеса, которому не стал препятствовать Хоселу… Мяч в ногах у англичанина, который пробил под перекладину без шансов для вратаря. Стадион сошел с ума, а «Барса», впервые по ходу поединка оказавшаяся в роли отыгрывающейся команды, не смогла спастись.
Гвардиола на коленях: «Сити» вылетел из ЛЧ
Каталонцы, ставшие победителями Ла Лиги в сезоне-2022/23, уступают испанский трон мадридцам. Все-таки отыграть за шесть туров 11-очковое отставание от такого «Реала» нынешней «Барсе» точно не под силу.
В ближайшие пару недель «королевский клуб» поставит красивую точку в национальном первенстве (всего одно поражение за 32 тура) и в 36 раз в своей истории возьмет золото чемпионата Испании. Теперь можно сконцентрироваться на ЛЧ и полуфинальной рубке с «Баварией».