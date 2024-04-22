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03:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коронация в Мадриде: «Реал» добил «Барселону» и приблизился к чемпионству

Мадридский «Реал» одолел «Барселону» в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу и вплотную приблизился к очередному успеху на внутренней арене. РИА Новости Спорт — об искрометной битве непримиримых соперников, ставшей кульминацией золотой гонки в Ла Лиге.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Эль-Класико» в лигочемпионскую неделю

К противостоянию на «Сантьяго Бернабеу» главные клубы Испании подошли с абсолютно противоположным настроением.

  • В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на выезде продержался 120 минут против «Манчестер Сити», а в серии пенальти одолел и выбил действующего победителя ЛЧ из главного клубного турнира Старого Света. «Барселона», наоборот, после победы в Париже развалилась на домашней арене и «влетела» Килиану Мбаппе и компании со счетом 1:4. До свидания, еврокубки!
  • Три последних официальных матча против «сливочных» каталонцы проиграли. В январе в финале Суперкубка Испании «Барса» была разгромлена (1:4), а общий счет трех игр кажется неприличным (2:10);
  • Наконец, «Реал» почти обеспечил себе золото Ла Лиги. Чтобы чемпионская интрига не умерла окончательно, «сине-гранатовым» было необходимо побеждать «королевский клуб» на его поле. Что при нынешних кондициях команды Хави казалось нереальным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лунин снова подвел «Реал»

Несмотря на статус «фаворита», хозяева провели очень плохой первый тайм. Пропустили уже на шестой минуте: Рафинья подал с углового, после чего украинский вратарь Андрей Лунин неуверенно сыграл на выходе, и Андреас Кристенсен открыл счет. Голкипер чередует провальные встречи с крутыми: ляп в первом матче с «Манчестером», перформанс в серии 11-метровых с англичанами в ответной встрече и вот, снова грубейшая ошибка.

«Реал» ответил быстро. Лукас Васкес в штрафной споткнулся об ногу Пау Кубарси, и Винисиус Джуниор на 18-й минуте забил с пенальти.

На перерыв команды ушли с равным счетом. Однако проблем у «Реала» в защите было хоть отбавляй. Особенно при стандартах: после низкого навеса с углового 16-летний талант Ламин Ямаль по-пижонски сыграл пяткой, и мяч полетел точно в ближний угол… Лунин потащил, но показалось, что мяч пересек линию ворот. И правда пересек, вот только не полностью — судья Сесар Сото Градо прибег к помощи VAR и не дал «Барсе» вырваться вперед.

Концовку первой половины встречи омрачила тяжелая травма Френки де Йонга: полузащитника каталонцев унесли в подтрибунку на носилках. А «Сантьяго Бернабеу» проводил голландца аплодисментами.

БеллиГОЛ!

Второй тайм получился ничуть не менее ярким. Опасные моменты (чего стоит только спринтерский забег Винисиуса на свидание с Марком-Андре тер Штегеном) и тьма замен гостей, на которые Карло Анчелотти ответил двойной перестановкой лишь на 70-й минуте.

А решился итальянец на ротацию сразу после второго гола «Барселоны». Фермин Лопес Мартин на 69-й минуте оказался быстрее всех на добивании после сейва Лунина — ни намека на офсайд. Однако «Реал» снова отыгрался! На этот раз «сливочным» потребовалось всего четыре минуты: поменялись ролями Васкес и Винисиус — теперь уже испанец замкнул прострел в исполнении бразильца. Последний, кстати, мог оперативно сделать счет 3:2, однако капитан «Барселоны» тер Штеген спас ворота после нового забега нападающего и плотного удара с острого угла.

То, что не смог Винисиус, сделал Джуд Беллингем на 91-й минуте. Потрясающая атака привела к пасу Васкеса, которому не стал препятствовать Хоселу… Мяч в ногах у англичанина, который пробил под перекладину без шансов для вратаря. Стадион сошел с ума, а «Барса», впервые по ходу поединка оказавшаяся в роли отыгрывающейся команды, не смогла спастись.

Гвардиола на коленях: «Сити» вылетел из ЛЧ
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«Барса» сложила чемпионские полномочия

Каталонцы, ставшие победителями Ла Лиги в сезоне-2022/23, уступают испанский трон мадридцам. Все-таки отыграть за шесть туров 11-очковое отставание от такого «Реала» нынешней «Барсе» точно не под силу.

В ближайшие пару недель «королевский клуб» поставит красивую точку в национальном первенстве (всего одно поражение за 32 тура) и в 36 раз в своей истории возьмет золото чемпионата Испании. Теперь можно сконцентрироваться на ЛЧ и полуфинальной рубке с «Баварией».

Иван Орехов

Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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