Коронация в Мадриде: «Реал» добил «Барселону» и приблизился к чемпионству

«Эль-Класико» в лигочемпионскую неделю

К противостоянию на «Сантьяго Бернабеу» главные клубы Испании подошли с абсолютно противоположным настроением.

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на выезде продержался 120 минут против «Манчестер Сити», а в серии пенальти одолел и выбил действующего победителя ЛЧ из главного клубного турнира Старого Света. «Барселона», наоборот, после победы в Париже развалилась на домашней арене и «влетела» Килиану Мбаппе и компании со счетом 1:4. До свидания, еврокубки!

Три последних официальных матча против «сливочных» каталонцы проиграли. В январе в финале Суперкубка Испании «Барса» была разгромлена (1:4), а общий счет трех игр кажется неприличным (2:10);

Наконец, «Реал» почти обеспечил себе золото Ла Лиги. Чтобы чемпионская интрига не умерла окончательно, «сине-гранатовым» было необходимо побеждать «королевский клуб» на его поле. Что при нынешних кондициях команды Хави казалось нереальным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лунин снова подвел «Реал»

Несмотря на статус «фаворита», хозяева провели очень плохой первый тайм. Пропустили уже на шестой минуте: Рафинья подал с углового, после чего украинский вратарь Андрей Лунин неуверенно сыграл на выходе, и Андреас Кристенсен открыл счет. Голкипер чередует провальные встречи с крутыми: ляп в первом матче с «Манчестером», перформанс в серии 11-метровых с англичанами в ответной встрече и вот, снова грубейшая ошибка.

«Реал» ответил быстро. Лукас Васкес в штрафной споткнулся об ногу Пау Кубарси, и Винисиус Джуниор на 18-й минуте забил с пенальти.

На перерыв команды ушли с равным счетом. Однако проблем у «Реала» в защите было хоть отбавляй. Особенно при стандартах: после низкого навеса с углового 16-летний талант Ламин Ямаль по-пижонски сыграл пяткой, и мяч полетел точно в ближний угол… Лунин потащил, но показалось, что мяч пересек линию ворот. И правда пересек, вот только не полностью — судья Сесар Сото Градо прибег к помощи VAR и не дал «Барсе» вырваться вперед.

Концовку первой половины встречи омрачила тяжелая травма Френки де Йонга: полузащитника каталонцев унесли в подтрибунку на носилках. А «Сантьяго Бернабеу» проводил голландца аплодисментами.

БеллиГОЛ!

Второй тайм получился ничуть не менее ярким. Опасные моменты (чего стоит только спринтерский забег Винисиуса на свидание с Марком-Андре тер Штегеном) и тьма замен гостей, на которые Карло Анчелотти ответил двойной перестановкой лишь на 70-й минуте.

А решился итальянец на ротацию сразу после второго гола «Барселоны». Фермин Лопес Мартин на 69-й минуте оказался быстрее всех на добивании после сейва Лунина — ни намека на офсайд. Однако «Реал» снова отыгрался! На этот раз «сливочным» потребовалось всего четыре минуты: поменялись ролями Васкес и Винисиус — теперь уже испанец замкнул прострел в исполнении бразильца. Последний, кстати, мог оперативно сделать счет 3:2, однако капитан «Барселоны» тер Штеген спас ворота после нового забега нападающего и плотного удара с острого угла.

То, что не смог Винисиус, сделал Джуд Беллингем на 91-й минуте. Потрясающая атака привела к пасу Васкеса, которому не стал препятствовать Хоселу… Мяч в ногах у англичанина, который пробил под перекладину без шансов для вратаря. Стадион сошел с ума, а «Барса», впервые по ходу поединка оказавшаяся в роли отыгрывающейся команды, не смогла спастись.

Гвардиола на коленях: «Сити» вылетел из ЛЧ 17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Барса» сложила чемпионские полномочия

Каталонцы, ставшие победителями Ла Лиги в сезоне-2022/23, уступают испанский трон мадридцам. Все-таки отыграть за шесть туров 11-очковое отставание от такого «Реала» нынешней «Барсе» точно не под силу.

В ближайшие пару недель «королевский клуб» поставит красивую точку в национальном первенстве (всего одно поражение за 32 тура) и в 36 раз в своей истории возьмет золото чемпионата Испании. Теперь можно сконцентрироваться на ЛЧ и полуфинальной рубке с «Баварией».